Khách TP.HCM trúng 10 tỉ xổ số miền Nam: 'Ngày nào cũng kiên trì mua 20 tờ'

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 480092 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Một đại lý cấp dưới ở TP.HCM đã liên hệ anh Phú Vinh lên tận nơi đổi thưởng.



5 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11 ẢNH: NVCC

"Sau khi nhận cuộc gọi nhờ đổi thưởng, tôi từ Vĩnh Long lên TP.HCM đổi thưởng ngay trong tối ngày 22.11. Người đàn ông quyết định nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt, nhìn qua thấy nhà tương đối khá giả. Ông ấy nói ngày nào cũng mua khoảng 20 tờ với các dãy số khác nhau cầu may, không ngờ trúng độc đắc. Vị khách nói sẽ chia cho anh em mỗi người một ít, số tiền lớn còn lại sẽ sử dụng vào các việc sau", anh Phú Vinh nói.

Hình ảnh về những tờ vé số trúng độc đắc được đổi thưởng sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, không quên hy vọng bản thân cũng sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Ngọc Yến ở TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc cùng 9 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 361844 thuộc đài Vĩnh Long mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 9 tờ có dãy số 907676 thuộc đài Bình Dương mở thưởng cùng ngày trúng an ủi trị giá 450 triệu đồng (chưa trừ thuế).