Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11: Đại lý đổi thưởng trúng độc đắc 18 tỉ

Đại lý vé số Hoàng ở An Giang đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 9 tờ trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 9 tờ có dãy số 144416 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý này cho biết những tờ trúng độc đắc cũng do họ bán ra.



9 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11 ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Thần Tài Gõ Cửa ở Cà Mau cũng đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng an ủi sau khi có kết quả xổ số ngày 22 tháng 11. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 787298 thuộc đài Hậu Giang trúng an ủi trị giá 100 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 387298.

"2 tờ vé số may mắn của 1 người, đến đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay. Người này thường xuyên mua vé số, mừng rỡ nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt", đại lý vé số Thần Tài Gõ Cửa cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên xin vía để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) liền đổi thưởng cho khách có vé số trúng đài Vĩnh Long.

Theo đó, đại lý xác nhận đổi thưởng 14 tờ có 5 số cuối là 48324 thuộc đài Vĩnh Long trúng giải ba trị giá 140 triệu đồng. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 361844.