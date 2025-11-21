Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Vừa trúng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11, khách tức tốc liên hệ đổi thưởng

Dương Lan - Cao An Biên
21/11/2025 18:46 GMT+7

Vừa trúng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11 chiều nay, nhiều người tức tốc liên hệ đại lý lãnh tiền.

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) liền đổi thưởng cho khách có vé số trúng đài Vĩnh Long. 

Theo đó, đại lý xác nhận đổi thưởng 14 tờ có 5 số cuối là 48324 thuộc đài Vĩnh Long trúng giải ba trị giá 140 triệu đồng. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 361844.

"Chủ nhân của 14 tờ vé số may mắn là nữ, khách quen của đại lý. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", anh Duy chia sẻ.

Vừa trúng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11, khách tức tốc liên hệ đổi thưởng- Ảnh 1.

14 tờ trúng giải ba theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11

ẢNH: NVCC

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng đổi thưởng cho khách có 1 tờ trúng an ủi. 1 tờ có dãy số 561844 thuộc đài Vĩnh Long trúng an ủi trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Xổ số miền Nam hôm nay còn có thêm đài Bình Dương với dãy số 307676 và đài Trà Vinh với dãy số 983640 trúng độc đắc.

Hình ảnh những tờ vé số trúng nói trên được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong chờ sự lộ diện những tờ trúng độc đắc hôm nay.

Gần đây, đại lý vé số Kim Sánh ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 646960 thuộc đài Cần Thơ trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

