Đời sống Cộng đồng

Khách trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam: Nhận cả tiền mặt lẫn chuyển khoản

Dương Lan - Cao An Biên
21/11/2025 05:00 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11, một đại lý vé số ở Tây Ninh đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng độc đắc, trị giá 10 tỉ đồng.

Đại lý vé số Kim Sánh ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 646960 thuộc đài Cần Thơ trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Khách mua vé số từ người bán dạo, sau khi biết kết quả xổ số ngày 19 tháng 11 liền đến đại lý đổi thưởng. Khách nhận tiền trúng số 4 tờ bằng tiền mặt, tờ còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Người này thỉnh thoảng mua vé số, lần này mua ngẫu nhiên 5 tờ, bất ngờ trúng độc đắc", đại lý vé số Kim Sánh chia sẻ.

Khách trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam: Nhận cả tiền mặt lẫn chuyển khoản - Ảnh 1.

5 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Thùy Dương ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 300167 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn và không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 11. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 998227 thuộc đài TP.HCM trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân của 14 tờ vé số này là người phụ nữ, muốn mua những tờ có 2 số cuối là 28 nhưng không có nên mua ngẫu nhiên số 27, không ngờ trúng độc đắc.

