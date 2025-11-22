Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Mua 5 tờ vé số chia cho các con, tất cả trúng độc đắc xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
22/11/2025 05:00 GMT+7

Người phụ nữ luống tuổi ở Tây Ninh mua 5 tờ vé số rồi chia cho các con mỗi người một tờ, không ngờ trúng độc đắc khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 11.

Anh Phú Dũng, chủ đại lý vé số Ba Xuyên 2 ở Tây Ninh (Long An cũ) vừa thông báo đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 20 tháng 11. Cụ thể, 6 tờ có dãy số 289313 thuộc đài Bình Thuận trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Trong 6 tờ tôi đổi thưởng có một khách đến đổi 1 tờ lẻ, 5 tờ còn lại của người cùng một nhà. Người mẹ mua 5 tờ rồi chia cho các con lấy may, bất ngờ trúng độc đắc sau khi dò kết quả. Cả gia đình mang những tờ vé số may mắn đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Ngoài những tờ vé số trúng độc đắc, tôi cũng đổi thưởng thêm 9 tờ trúng an ủi, với tổng số tiền là 450 triệu đồng (chưa trừ thuế)", anh Phú Dũng chia sẻ.

Mua 5 tờ vé số chia cho con, tất cả trúng độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Anh Dũng chụp lại 5/6 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 11 sau khi đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Hoa Duyên ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng đến tận nhà hỗ trợ đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng độc đắc cùng đài, cùng dãy số và ngày mở thưởng như trên.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Kim Sánh ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 11. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 646960 thuộc đài Cần Thơ trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

