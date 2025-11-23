Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Đổi thưởng hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam: Công nhân TP.HCM ôm trọn độc đắc

Dương Lan - Cao An Biên
23/11/2025 05:20 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11, một đại lý vé số đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc cùng 9 tờ trúng an ủi.

Đại lý vé số Ngọc Yến ở TP.HCM xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc cùng 9 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 361844 thuộc đài Vĩnh Long mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 9 tờ có dãy số 907676 thuộc đài Bình Dương mở thưởng cùng ngày trúng an ủi trị giá 450 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"11 tờ tờ trúng số của 2 khách. 2 tờ trúng độc đắc của cặp vợ chồng còn 9 tờ trúng an ủi của người đàn ông ở TP.HCM. Cặp vợ chồng mua ủng hộ người bán dạo 2 tờ ở gần bệnh viện Bình Tân, bất ngờ trúng độc đắc. Họ nhận 3 tỉ tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản, số tiền còn lại nhận bằng tiền mặt. Tôi có khuyên họ nên dùng tiền này để mua vàng hoặc gửi sổ tiết kiệm. Họ mừng rỡ, chưa có quyết định sử dụng vào việc gì còn khách trúng 9 tờ an ủi nhận qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Ngọc Yến chia sẻ.

Đại lý TP.HCM đổi thưởng hàng loạt tờ xổ số miền Nam, công nhân trúng 4 tỉ - Ảnh 1.

Đại lý đổi 2 tờ trúng độc đắc cùng 9 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11

ẢNH: NVCC

Những hình ảnh về vé số trúng giải thu hút sự quan tâm của mọi người, ai nấy gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số. Dân mạng cũng mong chờ chủ nhân trúng độc đắc đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng xổ số ngày 21 tháng 11 lộ diện.

Gần đây, anh Phú Dũng, chủ đại lý vé số Ba Xuyên 2 ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 20 tháng 11. Cụ thể, 6 tờ có dãy số 289313 thuộc đài Bình Thuận trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

