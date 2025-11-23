14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11: Đại lý đăng Facebook tìm người mua

Chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên (35 tuổi), chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long cho biết đã bán cho các bạn hàng và người bán vé số dạo 14 tờ trúng độc đắc cùng nhiều tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11. Theo đó, 14 tờ có dãy số 662106 thuộc đài Kiên Giang trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Đến 17 giờ 30 người trúng vẫn chưa liên hệ nên tôi không biết ai là người may mắn của xổ số miền Nam hôm nay. Tôi mới chỉ đổi ít tờ trúng an ủi cho khách và đăng Facebook để những người mua dãy số trúng độc đắc dò kết quả và đến đại lý đổi thưởng", chị Nguyên chia sẻ. Đại lý vé số Mai Trang kinh doanh từ lâu, thường xuyên đổi thưởng vé số trúng lớn cho khách.

Những tờ có dãy số 662106 thuộc đài Kiên Giang trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11 ẢNH: NVCC

Xổ số miền Nam hôm nay còn có thêm đài Tiền Giang với dãy số 996357 và đài Đà Lạt với dãy số 346573 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi được đại lý đăng tải thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều mong chờ chủ nhân trúng độc đắc xổ số ngày 23 tháng 11 lộ diện.

Gần đây, đại lý vé số Hoàng ở An Giang cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 9 tờ trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 9 tờ có dãy số 144416 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý này cho biết những tờ trúng độc đắc cũng do họ bán ra.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11 sớm nhất tới quý độc giả.