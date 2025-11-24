Cây vé trúng 34,3 tỉ xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11: Độc đắc về... Tây Ninh

Đại lý vé số Yến Trâm ở TP.HCM xác nhận đã phân phối 140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11 trị giá 34,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong đó, có 14 tờ trúng giải đặc biệt và 126 tờ trúng giải an ủi. Những tờ vé thuộc xổ số Đồng Tháp ngày 24 tháng 11 có dãy số trúng độc đắc là 566862.



"Cây vé số trúng 34,3 tỉ đồng đã được chúng tôi phân phối đến các đại lý khác và người bán dạo. Theo đó, 14 tờ trúng trúng độc đắc được một đại lý ở Tây Ninh bán ra còn ở TP.HCM nhiều người bán tờ trúng an ủi", đại lý vé số Yến Trâm cho hay.

Cây vé trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11 ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Thanh Tâm ở Tây Ninh (Long An cũ) là nơi trực tiếp bán 14 tờ trúng độc đắc đài Đồng Tháp xổ số miền Nam hôm nay. Hiện đại lý này cũng đang chờ khách liên hệ đổi thưởng.

Xổ số ngày 24 tháng 11 còn có thêm đài TP.HCM với dãy số 392530 và đài Cà Mau với dãy số 954123 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ nhiệt tình. Mọi người mong chờ những người may mắn trúng số sớm lộ diện để "xin vía".

14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11 ẢNH: NVCC

Gần đây, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 480092 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Một đại lý cấp dưới ở TP.HCM đã liên hệ anh Phú Vinh lên tận nơi đổi thưởng.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11 sớm nhất tới quý độc giả.