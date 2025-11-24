Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Cây vé trúng 34,3 tỉ xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11: Độc đắc về... Tây Ninh

Dương Lan - Cao An Biên
24/11/2025 17:55 GMT+7

Một đại lý vé số ở TP.HCM cho biết đã phân phối cây vé số 140 tờ vừa trúng 34,3 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11.

Đại lý vé số Yến Trâm ở TP.HCM xác nhận đã phân phối 140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11 trị giá 34,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong đó, có 14 tờ trúng giải đặc biệt và 126 tờ trúng giải an ủi. Những tờ vé thuộc xổ số Đồng Tháp ngày 24 tháng 11 có dãy số trúng độc đắc là 566862.

"Cây vé số trúng 34,3 tỉ đồng đã được chúng tôi phân phối đến các đại lý khác và người bán dạo. Theo đó, 14 tờ trúng trúng độc đắc được một đại lý ở Tây Ninh bán ra còn ở TP.HCM nhiều người bán tờ trúng an ủi", đại lý vé số Yến Trâm cho hay.

Cây vé trúng 34,3 tỉ xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11: Độc đắc về TâyNinh - Ảnh 1.

Cây vé trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Thanh Tâm ở Tây Ninh (Long An cũ) là nơi trực tiếp bán 14 tờ trúng độc đắc đài Đồng Tháp xổ số miền Nam hôm nay. Hiện đại lý này cũng đang chờ khách liên hệ đổi thưởng.

Xổ số ngày 24 tháng 11 còn có thêm đài TP.HCM với dãy số 392530 và đài Cà Mau với dãy số 954123 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ nhiệt tình. Mọi người mong chờ những người may mắn trúng số sớm lộ diện để "xin vía".

Cây vé trúng 34,3 tỉ xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11: Độc đắc về TâyNinh - Ảnh 2.

14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11

ẢNH: NVCC

Gần đây, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 480092 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Một đại lý cấp dưới ở TP.HCM đã liên hệ anh Phú Vinh lên tận nơi đổi thưởng.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11 sớm nhất tới quý độc giả.

Tin liên quan

Khách TP.HCM trúng 10 tỉ xổ số miền Nam: 'Ngày nào cũng kiên trì mua 20 tờ'

Khách TP.HCM trúng 10 tỉ xổ số miền Nam: 'Ngày nào cũng kiên trì mua 20 tờ'

Một người đàn ông ở phường Thủ Đức, TP.HCM vừa trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam ngày 22 tháng 11. Đại lý ở Vĩnh Long vượt quãng đường gần 150 km lên tận nơi đổi thưởng.

14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11: Đại lý đăng Facebook tìm người mua

Đổi thưởng hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam: Công nhân TP.HCM ôm trọn độc đắc

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11 xổ số ngày 24 tháng 11 xổ số Đồng Tháp ngày 24 tháng 11 xổ số miền Nam thứ hai xổ số miền Trung ngày 24 tháng 11
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận