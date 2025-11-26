Trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam: Khách tặng tiền cho đại lý

Đại lý vé số Đại Lộc ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 4 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11. Cụ thể, 4 tờ có dãy số 954123 thuộc đài Cà Mau trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của 4 tờ vé số may mắn của 3 người nhưng 1 người đứng ra đại diện nhờ đại lý đổi thưởng. Mọi người nói đang ngồi ăn tiệc có người bán dạo đến mời nên mua ủng hộ người 1 – 2 tờ, mua dãy số ngẫu nhiên, không để ý đến 3 số cuối của dãy số đó là 123. Khách nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Sau khi nhận tiền, họ tặng đại lý tiền lộc, số tiền cụ thể là bao nhiêu tôi không thể tiết lộ được. Tôi kinh doanh vé số mới 2 năm, 2 lần bán trúng và 1 lần đổi thưởng trúng độc đắc", đại lý vé số Đại Lộc nói.

4 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được đăng tải thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Gần đây, đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 9 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 9 tờ có dãy số 346573 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Vị khách nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Người này chia sẻ đầu tháng mới trúng an ủi 1 tờ đài Bình Thuận theo kết quả xổ số ngày 6 tháng 11.