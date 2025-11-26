Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam: Khách tặng tiền cho đại lý

Dương Lan - Cao An Biên
26/11/2025 05:00 GMT+7

Một đại lý vé số ở Tây Ninh vừa được khách tặng tiền sau khi đổi thưởng 4 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11.

Đại lý vé số Đại Lộc ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 4 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11. Cụ thể, 4 tờ có dãy số 954123 thuộc đài Cà Mau trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 4 tờ vé số may mắn của 3 người nhưng 1 người đứng ra đại diện nhờ đại lý đổi thưởng. Mọi người nói đang ngồi ăn tiệc có người bán dạo đến mời nên mua ủng hộ người 1 – 2 tờ, mua dãy số ngẫu nhiên, không để ý đến 3 số cuối của dãy số đó là 123. Khách nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Sau khi nhận tiền, họ tặng đại lý tiền lộc, số tiền cụ thể là bao nhiêu tôi không thể tiết lộ được. Tôi kinh doanh vé số mới 2 năm, 2 lần bán trúng và 1 lần đổi thưởng trúng độc đắc", đại lý vé số Đại Lộc nói.

Trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam: Khách lĩnh thưởng, cho đại lý tiền - Ảnh 1.

4 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được đăng tải thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Gần đây, đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 9 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 9 tờ có dãy số 346573 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Vị khách nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Người này chia sẻ đầu tháng mới trúng an ủi 1 tờ đài Bình Thuận theo kết quả xổ số ngày 6 tháng 11.

Tin liên quan

Đổi thưởng hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam: Công nhân TP.HCM ôm trọn độc đắc

Đổi thưởng hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam: Công nhân TP.HCM ôm trọn độc đắc

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 11, một đại lý vé số đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc cùng 9 tờ trúng an ủi.

Người phụ nữ trúng 18 tỉ xổ số miền Nam: Mới trúng 50 triệu đầu tháng 11

Cây vé trúng 34,3 tỉ xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11: Độc đắc về... Tây Ninh

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11 xổ số ngày 24 tháng 11 xổ số miền Nam hôm nay xsmn hôm nay xổ số miền Trung hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận