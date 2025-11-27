Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nhân ở TP.HCM trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, nhận hết tiền mặt

Dương Lan - Cao An Biên
27/11/2025 05:00 GMT+7

Một nam công nhân ở TP.HCM trúng độc đắc 3 tờ xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11 trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế) đã quyết định nhận tiền mặt.

Đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 878960 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 3 tờ vé số may mắn này là nam công nhân ở xã Củ Chi, TP.HCM. Người này nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Vị khách vì hoàn cảnh khó khăn, đang mắc nợ sau khi trúng số sẽ lấy tiền trả nợ. Anh ấy nói ngày nào cũng mua vé số cầu may, trúng độc đắc mừng đến phát khóc", đại lý vé số Tấn Sỹ 78 chia sẻ.

Công nhân ở TP.HCM trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, nhận hết tiền mặt - Ảnh 1.

3 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cũng đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 017030 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số ngày 25 tháng 11 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên hy vọng bản thân cũng sớm được trúng số.

Đại lý vé số Đại Lộc ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 4 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11. Cụ thể, 4 tờ có dãy số 954123 thuộc đài Cà Mau trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Chủ nhân của 4 tờ vé số may mắn của 3 người nhưng 1 người đứng ra đại diện nhờ đại lý đổi thưởng. Mọi người nói đang ngồi ăn tiệc có người bán dạo đến mời nên mua ủng hộ người 1 – 2 tờ.

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11, một đại lý vé số ở TP.HCM cho biết đã bán 14 tờ trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng.

