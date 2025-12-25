Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nghệ sĩ Tấn Thi tiết lộ hôn nhân hơn 45 năm với vợ kín tiếng

Thạch Anh
Thạch Anh
25/12/2025 14:15 GMT+7

Ở tuổi 76, nghệ sĩ Tấn Thi miệt mài với các vai diễn. Ông còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên người vợ kín tiếng.

Nghệ sĩ Tấn Thi là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ miền Nam, gây ấn tượng với những vai diễn trong Gọi giấc mơ về, Tham vọng, Lục Vân Tiên, Truy tìm dấu vết, Hoa thiên điểu, Tình yêu pha lê… Phía sau các vai diễn, ông gây ấn tượng bởi hình ảnh người nghệ sĩ khiêm nhường, một người chồng dành trọn 45 năm thanh xuân để giữ gìn tổ ấm bình dị.

Nghệ sĩ Tấn Thi sau những vai diễn

Nghệ sĩ Tấn Thi tiết lộ cuộc hôn nhân hơn 45 năm với vợ kín tiếng - Ảnh 1.

Diễn viên Tấn Thi trong phim Bài học của con

Ảnh: ĐPCC

Ở cái tuổi thất thập, diễn viên Tấn Thi vẫn miệt mài với những vai diễn đầy sức nặng tâm lý. Trong hai tập phim Ba tôi thích nằm việnBài học của con (series Phim ngắn cuối tuần), nam nghệ sĩ hóa thân thành ông lão đối diện với nỗi cô đơn và sự thiếu quan tâm của con cái.

Ông tâm sự đôi khi người già cũng "nhõng nhẽo" như trẻ con, giả bệnh để được quan tâm, thăm hỏi. Thậm chí, ngoài đời thật, cũng đã có lúc Tấn Thi thoáng nghĩ đến việc vào viện dưỡng lão để không làm phiền vợ con. "Người lớn tuổi trên 70, 80 rồi thì quay lại như đứa trẻ 5 tuổi. Mong rằng gia đình, vợ con có cái nhìn thấu hiểu để cùng nhau sống an vui", diễn viên 76 tuổi bộc bạch.

Ngược dòng thời gian về năm 1976, khi sân khấu kịch miền Nam bắt đầu hồi sinh mạnh mẽ, Tấn Thi lúc đó còn là một cán bộ trẻ. Vì quá say mê những vở diễn kinh điển như Hòn đảo thần vệ nữ hay Đứng gác dưới ánh đèn nê-ông, ông đã trốn vào toilet nhà hát chỉ để tìm cách được xem kịch vì không mua được vé. Niềm đam mê mãnh liệt ấy đã đưa ông đến với đoàn kịch nói Nam bộ, trở thành bạn học cùng lớp với nghệ sĩ Kim Sơn và nghệ sĩ Thương Tín.

Nghệ sĩ Tấn Thi tiết lộ cuộc hôn nhân hơn 45 năm với vợ kín tiếng - Ảnh 2.

Diễn viên Tấn Thi và diễn viên Nguyễn Châu gây xúc động với hình ảnh những người lớn tuổi với nỗi cô đơn trong viện dưỡng lão

Ảnh: ĐPCC

Thời đó, sân khấu 5B hay Nhà hát Lớn là nơi những người nghệ sĩ như ông rèn luyện nội lực. Diễn không cần micro cho hơn 250 khán giả nghe rõ từng chữ, đó là cái nôi tạo nên bản lĩnh của một thế hệ vàng.

Có một nghịch lý thú vị trong sự nghiệp của Tấn Thi: ngoài đời ông tự nhận mình "nhát hơn thỏ", nhưng lên phim lại toàn đóng vai ác. Từ vai Trịnh Thái Sư trong Lục Vân Tiên đến những nhân vật mưu mô khác, ông luôn khiến khán giả phải "ghét". Khi được hỏi có bao giờ thắc mắc với đạo diễn, ông chỉ cười: "Đạo diễn bảo đóng cái nào tốt thì đóng. Tôi không đòi hỏi vai lớn vai nhỏ, cứ được phân vai là nghiên cứu lý lịch nhân vật thật kỹ để tìm miếng diễn riêng".

Với nghệ sĩ Tấn Thi, diễn xuất không phải là diễn hình thể bên ngoài mà là để tâm lý nhân vật từ bên trong "đầy lên rồi bật ra". Chính tư duy làm nghề nghiêm túc ấy đã giúp ông để lại dấu ấn sâu đậm trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng như Gọi giấc mơ, Vua bánh mì.

Nghệ sĩ Tấn Thi tiết lộ cuộc hôn nhân hơn 45 năm với vợ kín tiếng - Ảnh 3.

Diễn viên Tấn Thi và bà xã đã bên nhau 45 năm

Ảnh: ĐPCC

Khi được hỏi về cuộc hôn nhân bền bỉ của mình, nghệ sĩ Tấn Thi ngại ngùng: "Trời đất ơi, ba cái chuyện đó có gì đâu mà nói". Nhưng rồi, ông lại kể về năm 1979 đi dạy văn nghệ gặp người vợ hiện tại - khi đó là bí thư đoàn ngân hàng. Lúc bấy giờ, ông nghèo lắm, cha mất sớm, một mình mẹ tảo tần nuôi tám anh em ăn học. Vì hoàn cảnh, ông chẳng dám nghĩ đến chuyện lập gia đình cho đến khi được bạn bè vun vén.

Đám cưới của họ diễn ra giản dị đến mức khó tin: chỉ có 1.700 đồng do bạn bè mỗi người gom góp một ít để tổ chức. Thế nhưng bằng sự thấu hiểu và đồng hành, họ đã đi bên nhau suốt 45 năm. Đến hiện tại, người bạn đời vẫn thầm lặng làm hậu phương cho ông "cháy" hết mình với nghệ thuật. Niềm tự hào lớn nhất của cả hai hiện tại là đứa con trai duy nhất cũng đã nối nghiệp cha, trở thành một đạo diễn.

Ở tuổi U.80, nghệ sĩ Tấn Thi có cuộc sống bình yên bên người bạn đời. Ông duy trì sức khỏe tốt để góp mặt trong các dự án phim.

