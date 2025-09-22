Ca sĩ người Mỹ gốc Việt tiết lộ về mối duyên với Minh Tuyết

Trong đêm chung kết, Nicole Nguyễn chinh phục khán giả và ban giám khảo bằng hai phần thi: song ca cùng Dee Trần ca khúc Tình như lá bay xa, bài hát quốc dân của Jimmii Nguyễn và phần đơn ca Địa đàng, giai điệu đang "viral" trên mạng xã hội.

Giám khảo Hà Lệ Thu dành nhiều lời khen cho phần thể hiện của Nicole Nguyễn Ảnh: BTC

Ở tiết mục song ca, nữ ca sĩ GenZ nhận được hai điểm 10 tuyệt đối từ giám khảo Kyo York và danh ca Ngọc Sơn. Với phần thể hiện này, Nicole Nguyễn nhận được lời khen ngợi từ hội đồng ban giám khảo: "Em xinh đẹp, hát chững chạc, bè cho Dee Trần rất chuẩn. Đó là lý do anh Kyo York không còn gì để khen vì em quá hay", giám khảo Hồ Lệ Thu nhận xét. Tiếp tục với phần thi solo, Nicole Nguyễn cùng giám đốc âm nhạc Châu Đăng Khoa làm mới ca khúc Địa đàng của Hoàng Oanh. Giọng ca đầy nữ tính, luyến láy hiện đại của cô được đánh giá sẽ khiến ca khúc tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.

Dừng chân ở vị trí á quân dù chỉ cách quán quân 0,5 điểm, Nicole Nguyễn xúc động chia sẻ: "Em cảm ơn chương trình Tình ca xuyên Việt vì đã cho em cơ hội được hát tiếng Việt. Em rất hạnh phúc. Sau chương trình, em chắc chắn sẽ tiếp tục con đường ca hát với sự biết ơn và tình yêu dành cho Việt Nam cũng như nhạc Việt".

Tình ca xuyên Việt là sân chơi dành cho cộng đồng Việt kiều, người nước ngoài yêu nhạc Việt. Nicole là thí sinh hát, trò chuyện và giao lưu tiếng Việt thành thạo nhất. Dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ, song cô vẫn giữ tình yêu đặc biệt với nhạc Việt nhờ ba mẹ thường xuyên mở những chương trình ca nhạc quê hương từ khi còn bé.

Danh hiệu á quân Tình ca xuyên Việt thuộc về Nicole Nguyễn - ca sĩ người Mỹ gốc Việt

Trong mọi hành trình, Nicole Nguyễn luôn có mẹ kề bên, vừa là quản lý, trợ lý, stylist, thậm chí làm cả make up để con gái yên tâm theo đuổi đam mê ca hát. Ba cô cũng hết lòng ủng hộ, đầu tư thiết bị âm thanh, động viên tinh thần để hai mẹ con về Việt Nam dự thi. "Tôi nghĩ mình quá may mắn khi có ba mẹ hiểu, thương và luôn ủng hộ", nữ ca sĩ tâm sự.

Mối duyên của Nicole Nguyễn và Minh Tuyết

Trong quá trình chạy show tại Mỹ, Nicole Nguyễn nhiều lần được gặp gỡ thần tượng của mình là ca sĩ Minh Tuyết. Chủ nhân hit Đã không yêu thì thôi nhận thấy tiềm năng của đàn em và khuyên cô nên về Việt Nam phát triển sự nghiệp, học hỏi thêm về giọng hát, vũ đạo và phong cách trình diễn. Nicole nhớ lại: "Hành trình của chị Minh Tuyết, đặc biệt là khi chị tham gia Chị đẹp đạp gió, đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều để quyết tâm góp mặt ở Tình ca xuyên Việt".

Sau khi giành danh hiệu á quân, Nicole Nguyễn dự định đi về giữa Mỹ và Việt Nam để xây dựng sự nghiệp ca hát. Cô mong muốn lớn nhất không chỉ là sở hữu bản hit, mà là được hát tiếng Việt, trình diễn nhạc Việt trước khán giả quê hương.

Trước đó, năm 2018, Nicole từng ra mắt hai album ca nhạc cùng nhạc sĩ Phúc Trường tại Mỹ. Đến năm 2025, cô mới lần đầu tham gia một cuộc thi tại Việt Nam và để lại dấu ấn mạnh mẽ. Thời gian tới, nữ ca sĩ sẽ kết hợp cùng Dee Trần trong một số dự án âm nhạc, đồng thời triển khai sản phẩm solo nhằm chinh phục khán giả trong và ngoài nước. Với tình yêu dành cho nhạc Việt và quyết tâm nối dài hành trình nghệ thuật, Nicole Nguyễn được kỳ vọng sẽ là gương mặt mới mang đến nhiều màu sắc cho thị trường âm nhạc Việt Nam.