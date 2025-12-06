Sài Gòn High Rise đồng hành cùng UBND Tân Đông Hiệp tặng quà cho người khuyết tật

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong buổi lễ, Sai Gon High Rise đã hỗ trợ 200 phần quà hiện kim thiết thực. Các phần quà được trao tận tay cho người khuyết tật, góp phần hỗ trợ thiết thực về đời sống và động viên tinh thần để họ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, hòa nhập tốt với cộng đồng.

Đại diện UBND phường phát biểu trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của Sai Gon High Rise trong công tác an sinh xã hội tại địa phương. Nhấn mạnh rằng việc quan tâm, chăm lo cho người khuyết tật luôn là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên.

Trong thời gian sắp tới, Sai Gon High Rise sẽ tiếp tục sát cánh và đồng hành cùng địa phương, chung tay thực hiện nhiều hơn nữa những hoạt động ý nghĩa thiết thực, đồng thời khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ cộng đồng, cùng phát triển bền vững.