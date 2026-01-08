Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Lan tỏa trên mạng xã hội: Nữ sinh viên viết thư tay cảm ơn các ân nhân

Phan Diệp
Phan Diệp
08/01/2026 13:13 GMT+7

Lá thư cảm ơn của một nữ sinh viên vừa tốt nghiệp đại học gửi đến ông Trần Minh Hải và các ân nhân đã giúp mình đi học được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.

"Con là Thùy, người đã nhận được sự giúp đỡ từ chú trong suốt quá trình con học tập ở ĐH và cấp 3. Có những lúc con tưởng mình không thể đi tiếp được nữa, nhưng nhờ có chú mà con có thể tiếp tục ở lại giảng đường". Đó là lời mở đầu trong lá thư cảm ơnnữ sinh viên Võ Thị Minh Thùy (23 tuổi, ở TP.HCM) gửi đến ông Hải (54 tuổi).

Lan tỏa trên mạng xã hội: Nữ sinh viên viết thư cảm ơn các ân nhân - Ảnh 1.

Thùy vừa tốt nghiệp ĐH hồi tháng 12.2025

Ảnh: NVCC

Thùy còn bày tỏ lòng biết ơn đến những ân nhân dù chưa từng gặp mặt nhưng đã giúp đỡ cô suốt 8 năm qua nhờ sự kết nối của ông Hải.

Tự tin bước vào đời

Th.S Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm giáo dục sức khỏe và phát triển cộng đồng Tương Lai ở TP.HCM, là chuyên gia công tác xã hội, từng giúp đỡ nhiều trẻ em đường phố làm lại cuộc đời. Năm 2018, trong lần về thăm quê ở H.Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ (nay là xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM), ông nghe mẹ và chị gái kể hoàn cảnh của Minh Thùy. "Thùy học cùng trường với đứa cháu gọi tôi bằng cậu. Thùy học giỏi nhưng gia đình đang gặp khó khăn, ba mẹ định cho em nghỉ học để phụ kiếm tiền, đồng thời sẽ chuyển nhà đi nơi khác làm ăn", ông Hải nhớ lại. Nghe tin một đứa trẻ, lại là con gái phải nghỉ học sớm để đi làm, ông Hải cảm thấy lo Thùy khó có tương lai tốt.

Trên chuyến xe quay lại thành phố, ông Hải vận động bạn bè giúp đỡ Thùy chi phí học tập, sinh hoạt. Ở quê, sau khi ba mẹ Thùy chuyển đi, em đến nhà mẹ ông Hải ở tạm. Ông Hải mua tặng Thùy máy may và chị gái của ông dạy cô bé cách sửa quần áo, kiếm thêm thu nhập. "Không chỉ riêng tôi, đã có trên 10 người cùng góp sức giúp đỡ cô bé", ông Hải kể.

Vì học giỏi nên từ lớp 11, Thùy đã nhận dạy kèm cho học sinh ở địa phương. Dù được giúp đỡ, nhưng cô gái luôn tự ý thức phải tự lực. Hết cấp 3, Thùy thi đậu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, ngành kinh tế quốc tế với số điểm 26,7.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Nữ sinh viên viết thư cảm ơn các ân nhân - Ảnh 2.

Lá thư cảm ơn Minh Thùy gửi ông Hải và những ân nhân của mình

Ảnh: NVCC

Lá thư cảm ơn được cô gái gửi đến ông Hải hồi tháng 12.2025 khi sắp làm lễ tốt nghiệp. Thùy cho biết hiện tại cô đã có công việc ổn định, tự tin bước vào đời và đang cố gắng sống tốt để xứng đáng với những gì được nhận.

Tiếp nối và đáp đền

Minh Thùy hiện đang làm ở bộ phận truyền thông cho một công ty về tư vấn đầu tư định cư nước ngoài. Đây cũng chính là công ty đã hỗ trợ Thùy có tiền trang trải cuộc sống trong những năm học ĐH thông qua kết nối của ông Hải.

Nhờ mối duyên đó, cô gái bắt đầu làm cộng tác viên ở đây từ lúc là sinh viên năm 2 ĐH và đến cuối năm 3 thì trở thành nhân viên chính thức.

Trong những chuyến đi đến các trường học vùng sâu, vùng xa, tiếp cận các học sinh khó khăn, Thùy đã kể lại hành trình vươn lên của bản thân với mong muốn truyền động lực đến các em nhỏ trên tinh thần tiếp nối và đáp đền.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Nữ sinh viên viết thư cảm ơn các ân nhân - Ảnh 3.

Th.S Trần Minh Hải, người từng giúp nhiều trẻ em đường phố thay đổi cuộc đời

Ảnh: NVCC

Cũng từ khi có việc làm, thấy bản thân đã ổn, Thùy chủ động báo cho ông Hải để ông không cần lo lắng cho mình và thay vào đó dành cho những bạn khó khăn hơn.

Ông Hải cho biết hành trình vươn lên của Thùy là tấm gương cho nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người có điều kiện học tập tốt nhưng chưa biết quý trọng và cố gắng. Ông Hải từng nói với Thùy: "Những người đã giúp em không cần em trả ơn. Điều họ mong nhất là một ngày nào đó, khi em đủ vững vàng, hãy dang tay giúp lại những đứa trẻ có hoàn cảnh giống em ngày xưa".

Ông Hải tin rằng những đứa trẻ như Thùy, khi giúp đỡ người khác, em sẽ làm với tâm huyết từ trong trái tim. "Tôi luôn tin một hành động cụ thể, dù nhỏ nhưng sẽ có ý nghĩa hơn vạn lời nói", ông Hải nói.

Nhìn lại hành trình vượt khó theo đuổi việc học, Thùy không xem thử thách là rào cản mà cố gắng vượt qua, gom thật nhiều màu sắc để tô bức tranh đời mình rực rỡ hơn. "Dù có khó khăn nhưng mình phải luôn tin vào chính bản thân và cố gắng để vượt qua", Thùy nói.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Nữ sinh viên viết thư cảm ơn các ân nhân - Ảnh 4.


Khám phá thêm chủ đề

