Đặt mục tiêu trao 8.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vùng biển đảo

Theo bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", thông điệp xuyên suốt của chương trình UpRace 2025 là "Every Step Matters - Mỗi bước chạy đều mang ý nghĩa" tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, biến từng km vận động thành sự sẻ chia thiết thực dành cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa và khu vực biển đảo, hướng tới mục tiêu trao 8.000 suất học bổng trong năm học 2025 - 2026.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tri ân những tổ chức, cá nhân đồng hành cùng chương trình UpRace 2025 ẢNH: LÊ THANH

Bà Trương Mỹ Hoa thông tin, theo số liệu ghi nhận trên ứng dụng UpRace 2025, Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã đạt được những kết quả: 56 đội tham gia (trong đó có 1 đội tại Budapest, Hungary), 9.820 người đăng ký và tổng cộng 373.063 km được quyên góp cho quỹ. UpRace 2025 đánh dấu bước trưởng thành rõ nét của Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" trong việc tham gia một dự án cộng đồng quy mô lớn, hiện đại và giàu sức lan tỏa.

Phong trào không chỉ tập trung ở Hà Nội và TP.HCM, mà còn lan sâu về các địa phương như: Đồng Tháp, Cà Mau, Hậu Giang, đồng thời vươn ra cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Số đội, số người tham gia và tổng km quyên góp đều tăng hơn ba lần so với UpRace 2023, cho thấy sức hút ngày càng lớn của chương trình. Quan trọng hơn những con số, UpRace 2025 đã khơi dậy tinh thần nhân văn sâu sắc. Mỗi bước chạy là một hành động hướng về cộng đồng, là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, là tình yêu nước thầm lặng dành cho biên cương, hải đảo Tổ quốc.

Nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ tại buổi tổng kết chương trình UpRace 2025 ẢNH: LÊ THANH

Bên cạnh các tập thể tham gia hành trình, bà Trương Mỹ Hoa cho biết, UpRace 2025 còn ghi nhận nhiều vận động viên nữ, người cao tuổi, hội viên hưu trí. "Hình ảnh những hội viên U.80 bền bỉ từng bước chân, những gia đình nhiều thế hệ cùng tham gia, hay những hội viên không thể chạy nhưng chủ động quy đổi km bằng tiền mặt đã trở thành những khoảnh khắc xúc động, lan tỏa trọn vẹn tinh thần sẻ chia", bà Hoa cảm kích.

Tổng số tiền cộng đồng UpRace 2025 dành cho Quỹ học bổng Vừ A Dính đạt 2.232.699.185 đồng. "Đây là nền tảng quan trọng để chúng tôi tiếp tục triển khai các chương trình học bổng, đồng hành lâu dài cùng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. UpRace 2025 đã khép lại, nhưng những giá trị tốt đẹp mà chương trình mang lại vẫn tiếp tục lan tỏa. Từ nền tảng vững chắc này, Quỹ học bổng Vừ A Dính tin tưởng rằng hành trình này sẽ tiếp tục nối dài của những bước chân ý nghĩa - bằng niềm tin, trách nhiệm và tình yêu bền bỉ dành cho cộng đồng", bà Hoa chia sẻ.

Quỹ học bổng Vừ A Dính cũng tổ chức trao học bổng cho 155 học sinh - sinh viên dân tộc, vùng biển đảo; 60 con em bộ đội biên phòng có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học ẢNH: LÊ THANH

Trong khuôn khổ của chương trình UpRace 2025, Quỹ học bổng Vừ A Dính cũng tổ chức trao học bổng năm học 2025 - 2026 cho 155 học sinh - sinh viên dân tộc, vùng biển đảo; 60 con em bộ đội biên phòng có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học. Mỗi suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng (dành cho sinh viên) và 1 triệu đồng (dành cho học sinh).