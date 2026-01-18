Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Đặt mục tiêu trao 8.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vùng biển đảo

Lê Thanh
Lê Thanh
18/01/2026 19:16 GMT+7

Ngày 18.1, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu' tổ chức tổng kết chương trình UpRace 2025. Đây là sự kiện chạy bộ cộng đồng đã để lại dấu ấn sâu đậm về một hành trình kết nối thể thao, công nghệ và trách nhiệm xã hội.

Theo bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", thông điệp xuyên suốt của chương trình UpRace 2025 là "Every Step Matters - Mỗi bước chạy đều mang ý nghĩa" tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, biến từng km vận động thành sự sẻ chia thiết thực dành cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa và khu vực biển đảo, hướng tới mục tiêu trao 8.000 suất học bổng trong năm học 2025 - 2026.

Hướng tới mục tiêu trao 8.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vùng biển đảo - Ảnh 1.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tri ân những tổ chức, cá nhân đồng hành cùng chương trình UpRace 2025

ẢNH: LÊ THANH

Bà Trương Mỹ Hoa thông tin, theo số liệu ghi nhận trên ứng dụng UpRace 2025, Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã đạt được những kết quả: 56 đội tham gia (trong đó có 1 đội tại Budapest, Hungary), 9.820 người đăng ký và tổng cộng 373.063 km được quyên góp cho quỹ. UpRace 2025 đánh dấu bước trưởng thành rõ nét của Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" trong việc tham gia một dự án cộng đồng quy mô lớn, hiện đại và giàu sức lan tỏa.

Phong trào không chỉ tập trung ở Hà Nội và TP.HCM, mà còn lan sâu về các địa phương như: Đồng Tháp, Cà Mau, Hậu Giang, đồng thời vươn ra cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Số đội, số người tham gia và tổng km quyên góp đều tăng hơn ba lần so với UpRace 2023, cho thấy sức hút ngày càng lớn của chương trình. Quan trọng hơn những con số, UpRace 2025 đã khơi dậy tinh thần nhân văn sâu sắc. Mỗi bước chạy là một hành động hướng về cộng đồng, là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, là tình yêu nước thầm lặng dành cho biên cương, hải đảo Tổ quốc.

Hướng tới mục tiêu trao 8.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vùng biển đảo - Ảnh 2.

Nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ tại buổi tổng kết chương trình UpRace 2025

ẢNH: LÊ THANH

Bên cạnh các tập thể tham gia hành trình, bà Trương Mỹ Hoa cho biết, UpRace 2025 còn ghi nhận nhiều vận động viên nữ, người cao tuổi, hội viên hưu trí. "Hình ảnh những hội viên U.80 bền bỉ từng bước chân, những gia đình nhiều thế hệ cùng tham gia, hay những hội viên không thể chạy nhưng chủ động quy đổi km bằng tiền mặt đã trở thành những khoảnh khắc xúc động, lan tỏa trọn vẹn tinh thần sẻ chia", bà Hoa cảm kích.

Tổng số tiền cộng đồng UpRace 2025 dành cho Quỹ học bổng Vừ A Dính đạt 2.232.699.185 đồng. "Đây là nền tảng quan trọng để chúng tôi tiếp tục triển khai các chương trình học bổng, đồng hành lâu dài cùng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. UpRace 2025 đã khép lại, nhưng những giá trị tốt đẹp mà chương trình mang lại vẫn tiếp tục lan tỏa. Từ nền tảng vững chắc này, Quỹ học bổng Vừ A Dính tin tưởng rằng hành trình này sẽ tiếp tục nối dài của những bước chân ý nghĩa - bằng niềm tin, trách nhiệm và tình yêu bền bỉ dành cho cộng đồng", bà Hoa chia sẻ.

Hướng tới mục tiêu trao 8.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vùng biển đảo - Ảnh 3.

Quỹ học bổng Vừ A Dính cũng tổ chức trao học bổng cho 155 học sinh - sinh viên dân tộc, vùng biển đảo; 60 con em bộ đội biên phòng có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học

ẢNH: LÊ THANH

Trong khuôn khổ của chương trình UpRace 2025, Quỹ học bổng Vừ A Dính cũng tổ chức trao học bổng năm học 2025 - 2026 cho 155 học sinh - sinh viên dân tộc, vùng biển đảo; 60 con em bộ đội biên phòng có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học. Mỗi suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng (dành cho sinh viên) và 1 triệu đồng (dành cho học sinh). 

Tin liên quan

Trao 50 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh tỉnh An Giang

Trao 50 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh tỉnh An Giang

Sau khi trao học bổng tại tỉnh Kiên Giang, Quỹ học bổng Vừ A Dính tiếp tục trao học bổng cho học sinh tỉnh An Giang.

Quỹ học bổng Vừ A Dính: Thắp sáng ước mơ cho nữ sinh dân tộc thiểu số

Người Việt Nam duy nhất giành học bổng danh giá, vượt qua hơn 900 ứng viên

Khám phá thêm chủ đề

học bổng Quỹ học bổng Vừ A Dính chương trình UpRace 2025 chạy bộ cộng đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận