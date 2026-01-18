Quảng Ngãi: Rực đỏ đường cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng XIV

Chiều 18.1, chị Nguyễn Thị Bé Huyền, Bí thư Đoàn xã An Phú (Quảng Ngãi), cho biết Đoàn thanh niên xã An Phú phối hợp Hội Cựu chiến binh vừa tổ chức lễ chào cờ chủ đề "Tự hào vững tin theo Đảng" và khánh thành Tuyến đường cờ Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Dõng, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo địa phương, cán bộ, đoàn viên - thanh niên, hội viên cựu chiến binh, học sinh và đông đảo người dân trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân đã thực hiện nghi thức chào cờ, dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời thể hiện niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng.

Khánh thành Tuyến đường cờ Tổ quốc công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV ẢNH: BÉ HUYỀN

Ngay sau buổi lễ, ban tổ chức tiến hành khánh thành Tuyến đường cờ Tổ quốc - công trình chào mừng Đại hội Đảng do Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh xã An Phú phối hợp thực hiện.

Tuyến đường dài 600 m, được lắp đặt 100 trụ cờ, với tổng kinh phí hơn 15 triệu đồng, góp phần tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng.

Đoàn thanh niên xã An Phú chụp ảnh lưu niệm bên đường cờ Tổ quốc vừa khánh thành ẢNH: BÉ HUYỀN

Hội Cựu chiến binh xã An Phú tham quan đường cờ Tổ quốc ẢNH: BÉ HUYỀN

Theo chị Nguyễn Thị Bé Huyền, Bí thư Đoàn xã An Phú, công trình không chỉ mang ý nghĩa mỹ quan mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống cách mạng.

Đoàn viên, thanh niên hào hứng chụp ảnh bên tuyến đường cờ Tổ quốc dài 600 m ẢNH: BÉ HUYỀN

Dịp này, tại xã miền núi Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi), hơn 40 đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ và người dân địa phương đã ra quân trồng mới 1.500 cây hoa anh đào và hoa mua.

Hoạt động nhằm thực hiện phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Sơn Tây Thượng trở thành điểm sáng về du lịch cộng đồng.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa này thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ Quảng Ngãi, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong việc chung sức xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.