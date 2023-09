Ngày Chủ nhật xanh: Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn

Sáng 17.9, T.Ư Đoàn đồng loạt tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 trên phạm vi toàn quốc, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề "Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn" và tổ chức điểm cấp T.Ư tại tỉnh Phú Yên.

700 đơn vị đồng loạt ra quân

Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ 4 có hơn 700 đơn vị đồng loạt ra quân với các hoạt động, như: thanh niên tình nguyện ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan; trồng và chăm sóc cây xanh, triển khai các tuyến đường hoa nông thôn mới; triển khai các mô hình tạo nguồn giống cây xanh của Đoàn "Vì một Việt Nam xanh"; trồng cây xanh kết hợp với phát triển kinh tế (các vườn ươm cây xanh, vườn cây sinh kế, các mô hình vườn Đoàn trong trường học, đồi cây thanh niên); thực hiện chỉ tiêu "Trồng mới ít nhất 20 triệu cây xanh" năm 2023; triển khai các công trình "Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – văn minh" tại địa phương, đơn vị.

Trồng hơn 5.200 cây xanh tại Phú Yên BẢO KÍNH

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình cộng đồng cùng hành động chống rác thải nhựa; hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...



Tặng túi xách thân thiện môi trường cho người dân Phú Yên để chống rác thải nhựa BẢO KÍNH

Đồng thời, phát huy vai trò của các đội hình thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn, xử lý rác sinh hoạt thành các sản phẩm phục vụ nông nghiệp và đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Tại Phú Yên đã diễn ra các hoạt động, như: ra quân trồng 5.200 cây xanh tại xã An Hiệp và An Hòa Hải (H.Tuy An); khánh thành công trình thanh niên "Tuyến đường Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn" tại thôn Phú Thường, xã An Hòa Hải; ra quân hoạt động "Hãy làm sạch biển"; tặng túi lưới đi chợ cho đoàn viên, thanh niên, người dân địa phương; tổ chức hoạt động đổi rác thải nhựa tái chế lấy cây xanh; thăm, tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân tại bãi biển thôn Phú Thường, xã An Hòa Hải.



Cũng trong dịp này, T.Ư Đoàn trao tặng 1 mô hình "Tuyến đường thanh niên tự quản: Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn" bao gồm 20 đèn năng lượng mặt trời, 20 thùng rác và 200 cây móng bò tím, 5.000 cây xanh cho Tỉnh đoàn Phú Yên.

Xây dựng và hoàn thiện bản đồ số cây xanh

T.Ư Đoàn cũng đang xây dựng và hoàn thiện bản đồ số cây xanh nhằm theo dõi, đánh giá và kết nối hoạt động trồng cây xanh của đoàn viên, thanh niên cả nước trong thực hiện chỉ tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh trong nhiệm kỳ.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Yên thu gom rác thải BẢO KÍNH

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, cho biết: "Hoạt động Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, là hoạt động rất ý nghĩa nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh thiếu nhi đối với việc bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; thông qua những hành động thiết thực, hiệu quả bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương".