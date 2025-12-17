'Lạc' - lương tri sau tấm áo blouse trắng

Câu chuyện tập trung nơi bác sĩ Tuấn (Công Danh), vị trưởng khoa trẻ tài năng, là hình mẫu đẹp đẽ của người thầy thuốc. Tuy nhiên, áp lực cơm áo và khát vọng về một tương lai "đổi đời" khiến anh dần thỏa hiệp, trượt dài khỏi quỹ đạo ban đầu. Tuấn trở thành một mắt xích trong đường dây nâng khống giá thiết bị y tế, gián tiếp tạo gánh nặng khủng khiếp lên vai người bệnh. Sự sa ngã của anh càng trở nên chua chát khi đặt cạnh người bạn thân là bác sĩ Lượng (Kỳ Thiên Cảnh), tính tình cương trực, luôn phản đối nạn ép mua thuốc, và Trang (Tạ Lâm) cô vợ sắp cưới, là phóng viên quyết liệt bảo vệ công lý.

Công Danh và Tạ Lâm trong vở Lạc ẢNH: H.K

Tuy nhiên, điểm sáng nhân văn của tác phẩm nằm ở khoảnh khắc cuối cùng của Tuấn. Dù biết mình sắp phải đền tội, đôi tay đã nhúng chàm ấy vẫn run lên vì khát khao cứu người...

Được đầu tư nghiêm túc từ cảnh trí đến diễn xuất của dàn nghệ sĩ Chánh Thuận, Minh Quốc, Trần Tuấn Kiệt, Huyền My, Quốc Cường, Lê Nhi... cùng vũ đoàn Flying, Lạc đã chạm đến những trăn trở nhức nhối của ngành y, để lại dư âm sâu sắc về trách nhiệm của "lời thề Hippocrates".