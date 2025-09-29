Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Phát hàng ngàn vé mời cho khán giả xem 3 vở kịch đoạt huy chương vàng

Hoàng Kim
Hoàng Kim
29/09/2025 09:00 GMT+7

3 vở kịch đoạt huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc 2024 đã được Nhà nước cấp kinh phí biểu diễn phục vụ công chúng từ tháng 9 đến cuối năm 2025.

Đó là vở Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - người mang 9 án tử (sân khấu IDECAF), Đồng chí (Hội Sân khấu TP.HCM), Cánh đồng rực lửa (sân khấu Quốc Thảo). Đây đều là những vở gây ấn tượng rất tốt trong những năm qua.

Phát hàng ngàn vé mời cho khán giả xem 3 vở kịch đoạt huy chương vàng - Ảnh 1.

NSƯT Tuyết Thu và NSƯT Minh Nhí trong vở Cánh đồng rực lửa

ẢNH: H.K

Đợt quảng bá tác phẩm sân khấu lần này khiến công chúng rất trông đợi, đặc biệt là khán giả trẻ. Vì cả 3 vở kịch đều đã được thẩm định trong nhiều suất trước đó, thậm chí trong nhiều năm, nên chỉn chu, hấp dẫn, nay biểu diễn trở lại càng nhuần nhuyễn, tinh tế hơn.

Nhằm hưởng ứng Hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật TP.HCM và Những ngày văn học, nghệ thuật TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM đã lên kế hoạch đầu tư kinh phí để quảng bá các tác phẩm nói trên đến với công nhân, học sinh, sinh viên và các tầng lớp khán giả. Liên đoàn Lao động và Thành Đoàn TP.HCM phối hợp với Sở để phát hàng ngàn vé mời đến tay người xem.

Phát hàng ngàn vé mời cho khán giả xem 3 vở kịch đoạt huy chương vàng - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Đình Toàn (phải) và Đại Nghĩa trong vở Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - người mang 9 án tử

ẢNH: H.K

Vở Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - người mang 9 án tử của sân khấu IDECAF từng khiến khán giả rơi nước mắt vì nỗi lòng thương tiếc, tri ân với người có công rất lớn với mảnh đất Sài Gòn - Gia Định. Sân khấu tái hiện giai đoạn Lê Văn Duyệt lao vào cuộc chiến chống tiêu cực, không sợ "vùng cấm" mà đối tượng chính là cha vợ của vua Minh Mạng. Ngay cả Minh Mạng cũng e ngại "con hổ" của đất phương Nam nên từng rút Tổng trấn Lê Văn Duyệt về Phú Xuân như để vô hiệu hóa. Nhưng vắng Đức Tả quân thì Gia Định loạn lạc ngay, nên vua phải trả ngài về Gia Định để trị an… Vở kịch gay cấn, hình ảnh tuyệt đẹp, với lối diễn nghiêm túc và rất giỏi nghề của Đình Toàn, Đại Nghĩa, Hoàng Trinh, Quang Thảo… Thiết kế sân khấu hoành tráng, xứng đáng là vở lịch sử kinh điển.

Phát hàng ngàn vé mời cho khán giả xem 3 vở kịch đoạt huy chương vàng - Ảnh 3.

Cảnh trong vở Đồng chí

ẢNH: H.K

Vở Cánh đồng rực lửa tái hiện một câu chuyện lịch sử có thật trong chiến dịch Mậu Thân. Đêm 15.6.1968 trên cánh đồng Láng Sấu, đoàn dân công hỏa tuyến vừa tiếp đạn cho nội thành, vừa đưa thương binh về tuyến sau, bị đối phương dùng trực thăng bố ráp và xả súng khiến 32 dân công hy sinh, trong đó phần lớn là những cô gái trẻ. Vở kịch với không khí chiến tranh căng thẳng, đau đớn, nhưng vẫn khéo léo chen vào những lớp hài duyên, nhẹ nhàng. Đạo diễn Quốc Thảo gây bất ngờ với cách dàn dựng thông minh. Cảnh diễn rất đời, không thấy nét "tuyên truyền", có pha chút dí dỏm để thư giãn. Quốc Thảo đã xử lý uyển chuyển, bật lên được sự khốc liệt của chiến tranh nhưng vẫn cuốn hút người xem.

Vở Đồng chí của sân khấu 5B mạnh dạn lao vào một "cuộc chiến" khác sau khi hòa bình. Ở đó, lương tâm và lý tưởng bị thử thách trước đồng tiền và danh vọng. Làm kinh tế là đúng, làm giàu là đúng, nhưng không minh bạch, không chính đáng, thì lại rất sai. Chính vì vậy, những cựu chiến binh như ông Trung, ông Tâm, ông Chính, ông Lâm lại phải "ra trận" lần nữa để ngăn lớp trẻ đi sai đường. Tình đồng chí vẫn sáng ngời, cho người ta niềm hy vọng vào cuộc sống.

Với 3 vở kịch trên, khán giả nhận được vé có thể liên hệ trực tiếp với các sân khấu để nắm lịch diễn trong thời gian tới.

Xem thêm bình luận