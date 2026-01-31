Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Chuyến tàu đặc biệt của hành khách mất tứ chi: 20 tiếng không hề cô đơn

Phan Diệp
Phan Diệp
31/01/2026 06:15 GMT+7

Trên chuyến tàu từ Nghệ An vào Nha Trang, một hành khách mất tứ chi đã trải qua gần 20 tiếng không hề cô đơn nhờ sự chăm sóc tận tình, sẻ chia của nhân viên đường sắt.

1 giờ ngày 28.1, anh Huỳnh Đức (53 tuổi, ở xã Đô Lương, Nghệ An) lên chuyến tàu SE3 từ ga Vinh đi ga Nha Trang (Khánh Hòa). Hành khách đặc biệt này mất cả 2 tay, 2 chân.

Anh Đặng Xuân Định, trưởng tàu SE3 cho biết: "Hơn 30 năm công tác trong ngành đường sắt, anh Đức có lẽ là hành khách đặc biệt nhất tôi từng phục vụ. Không chỉ bị khuyết tật nặng, anh lên tàu đi quãng đường dài cả ngàn km mà không có người thân theo cùng".

Chuyến tàu đặc biệt của hành khách mất tứ chi mang lại tình người ấm áp - Ảnh 1.

Trưởng tàu Đặng Xuân Định hỏi thăm anh Đức

Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Chuyến tàu đặc biệt của hành khách mất tứ chi mang lại tình người ấm áp - Ảnh 2.

Tiếp viên Nguyễn Quốc Tuấn (bìa trái) cùng các nhân viên ở ga giúp anh Đức di chuyển

Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Khi anh Đức có mặt ở ga Vinh chờ lên tàu, nhân viên bồng anh lên vị trí ngồi của mình ở toa ghế mềm. Biết hoàn cảnh của anh, trưởng tàu Đặng Xuân Vịnh đến hỏi thăm.

"Anh ấy đi một mình nhưng không yêu cầu gì. Tuy nhiên, bằng trách nhiệm trong công việc và tình cảm giữa người với người, tất cả nhân viên trên tàu đã bên cạnh anh ấy trong suốt gần 20 tiếng", anh Vịnh kể.

Nhân viên tặng anh Đức suất cơm, nước uống. Vì không có tay nên trên hành trình, anh được tiếp viên Nguyễn Quốc Tuấn đút từng muỗng cơm, ngụm nước và cả việc bồng anh đi vệ sinh.

Anh Đức chia sẻ, trước đây anh từng có những giây phút chạnh lòng khi bị một số phương tiện vận tải công cộng khác từ chối phục vụ. Khi được nhân viên đường sắt giúp đỡ, mọi mặc cảm ấy trước đây của anh dường như tan biến.

Chuyến tàu đặc biệt của hành khách mất tứ chi mang lại tình người ấm áp - Ảnh 3.
Chuyến tàu đặc biệt của hành khách mất tứ chi mang lại tình người ấm áp - Ảnh 4.

Anh Tuấn chăm sóc anh Đức trên chuyến đi

Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Những hình ảnh giản dị mà ấm áp tình người của nhân viên tàu SE3 được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.

Với phương châm: "Tàu là nhà, hành khách là người thân" ngành đường sắt lấy tình người làm giá trị cốt lõi bền vững trong sự phát triển của công nghệ và tốc độ.

Cụ thể, ngành đường sắt Việt Nam luôn dành sự ưu tiên đặc biệt cho người khuyết tật với mức giảm giá vé sâu. Ngoài ra, ngành còn hỗ trợ các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, sinh viên và trẻ em thông qua những quy định giảm giá minh bạch, thuận tiện từ 10 - 90%.

Trưởng tàu Nguyễn Xuân Định cho biết chỉ vài hôm nữa, ngành đường sắt bước vào mùa cao điểm chở khách từ mọi miền về nhà đón tết Bính Ngọ 2026. Anh Định và các nhân viên tàu chúc cộng đồng, hành khách có một chuyến đi thượng lộ bình an, đón tết đầm ấm bên gia đình.

