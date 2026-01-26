Năm 2026, TP.HCM dành hơn 5.900 tỉ đồng chăm lo tết

Chiều 26.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị thông tin về công tác tổ chức ngày hội Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình TP.HCM năm 2026; công tác chăm lo tết cho người dân trên địa bàn thành phố.
Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tổng kinh phí chăm lo tết của thành phố lên tới hơn 5.900 tỉ đồng
Phát biểu tại buổi thông tin báo chí về các hoạt động chăm lo tết, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh chăm lo tết của khối Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội không đặt nặng giá trị vật chất, mà hướng tới sự toàn diện, hài hòa giữa vật chất và tinh thần, giữa hỗ trợ trước mắt và bồi đắp các giá trị văn hóa cộng đồng.
Các hoạt động chăm lo tết năm nay được triển khai rộng khắp, bao trùm nhiều nhóm đối tượng: đoàn viên, hội viên, công nhân lao động, thanh niên xa quê, phụ nữ, người cao tuổi, cựu chiến binh, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm yếu thế.
Trọng tâm của chuỗi hoạt động là ngày hội Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình cấp thành phố, dự kiến diễn ra ngày 29.1 tại Công viên văn hóa Đầm Sen với sự tham gia của khoảng 10.000 đại biểu, đoàn viên, hội viên và người dân.
Ngày hội được tổ chức quy mô lớn, với nhiều không gian hoạt động phong phú như "Siêu thị mini 0 đồng", các không gian chuyên đề chăm lo công nhân, nông dân, phụ nữ, thiếu nhi, cựu chiến binh; hoạt động gói bánh chưng - bánh tét, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa nghệ thuật. Đây là điểm nhấn trong tổng thể công tác chăm lo tết của thành phố, đồng thời là dịp kết nối các nguồn lực xã hội cùng chung tay sẻ chia.
Bên cạnh đó, TP.HCM tiếp tục vận động xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay đóng góp cho quỹ Vì người nghèo và quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc. Nguồn lực từ các quỹ này được sử dụng để chăm lo cho người dân khó khăn, lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc, những đối tượng luôn được thành phố quan tâm, đặc biệt trong dịp tết cổ truyền.
Chương trình "Mái ấm mùa xuân" năm 2026 dự kiến sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 137 căn nhà đại đoàn kết ngay trong dịp tết
Bà Trương Thị Bích Hạnh chia sẻ: "Năm nay, sau khi sắp xếp lại bộ máy hành chính, địa bàn thành phố rộng hơn, đối tượng chăm lo nhiều hơn nhưng sự chăm lo sẽ chu đáo hơn, bài bản hơn".
Để ủng hộ chăm lo tết cho người nghèo và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, người dân và doanh nghiệp có thể đóng góp như sau:
Quỹ Vì người nghèo TP.HCM:
1. Bằng tiền mặt: tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, P.Tân Định, TP.HCM).
2. Bằng phương thức chuyển khoản:
- Quỹ "Vì người nghèo" TP.HCM.
- Số tài khoản: 8684888999 tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV - Chi nhánh Chợ Lớn.
Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc TP.HCM
1. Bằng tiền mặt: tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, P.Tân Định, TP.HCM).
2. Bằng phương thức chuyển khoản:
- Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc TP.HCM.
- Số tài khoản: 110641808688 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Vietinbank - Chi nhánh TP.HCM.
