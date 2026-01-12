Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lãnh đạo TP.HCM tặng quà tết cho quân, dân, các lực lượng ở đặc khu Trường Sa

Thúy Liễu
Thúy Liễu
12/01/2026 16:27 GMT+7

Sáng 12.1, tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm, làm việc, tặng quà tết cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đặc khu Trường Sa.

Đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc, tặng quà tết cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đặc khu Trường Sa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc khẳng định, thành phố xác định việc chung tay, đồng hành cùng các lực lượng vũ trang trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người dân thành phố.

Tình cảm ấy đã được cụ thể hóa bằng những chuyến công tác của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đặc khu Trường Sa trong thời gian qua. Bên cạnh đó, các hoạt động "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" gắn với trao tặng các công trình góp phần chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của quân dân tại các đảo luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ mọi tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo TP.HCM tặng quà tết cho quân, dân, các lực lượng tại quần đảo Trường Sa - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM trao quà tết cho quân, dân và các lực lượng đang sinh sống, làm việc trên các đảo tại đặc khu Trường Sa

ẢNH: MTTQ TP.HCM CUNG CẤP

Hưởng ứng chương trình "Xanh hóa Trường Sa" do Quân chủng Hải quân phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân triển khai thực hiện chương trình "Vì Trường Sa xanh" với các công trình vườn rau nghĩa tình tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa. Mỗi món quà, mỗi công trình được trao tặng gửi gắm tình cảm từ đất liền, là niềm tin yêu và sự đồng hành vững chắc của nhân dân TP.HCM hướng về biển, đảo quê hương.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, TP.HCM luôn sát cánh, sẵn sàng đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho quân dân trên các đảo.

Dịp này, đoàn phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 4 khánh thành công trình phòng khách hội trường. Đồng thời, trao tặng kinh phí 500 triệu đồng hỗ trợ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chăm lo quân, dân tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP.HCM thăm và tặng quà tết tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Chủ tịch UBND TP.HCM thăm và tặng quà tết tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Tối 28.1 (29 tết), đoàn cán bộ TP.HCM do ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng đoàn đến thăm và chúc tết cán bộ, nhân viên, y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khám phá thêm chủ đề

tặng quà tết đặc khu Trường Sa TP.HCM Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận