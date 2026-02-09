Công nghệ giảm ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất

"Lối đi riêng" cho người dùng công nghệ

Giữa "biển người" đổ về sân bay Tân Sơn Nhất trong những ngày cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, hình ảnh những dòng người xếp hàng rồng rắn đang dần được thay thế bởi một nhịp khác: sự nhịp nhàng của công nghệ. Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã chủ động triển khai mô hình check-in an ninh mới, với tấm thẻ căn cước của mỗi người giờ đây nằm gọn trong ứng dụng VNeID.

Những ngày này, hầu như mọi bộ phận tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đều phải hoạt động quá 100% công suất để phục vụ nhu cầu công tác, du lịch, thăm nhà của người dân, du khách, kiều bào thời điểm cận tết. Riêng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai tổng lực quân số, không có khái niệm ngày nghỉ, giờ nghỉ. Mỗi ngày giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho khoảng 47.000 - 49.000 lượt, có ngày cao điểm hơn 56.000 lượt hành khách.

Hành khách chỉ mất khoảng 10 - 15 giây cho một lượt quét hộ chiếu tại hệ thống Autogate ẢNH: ĐỘC LẬP

Để đảm bảo dòng người lưu thông thông suốt, thượng tá Phạm Quốc Hùng - Phó trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - cho biết đơn vị đã áp dụng kỹ thuật bố trí, phân luồng thực tế, bổ sung thêm 50 - 60 kiểm soát viên chuyên trách tại các điểm nóng; tại khu vực xuất nhập cảnh, số lượng quầy phục vụ từ 22 quầy lên tối đa 35 - 40 quầy. Mỗi ca trực hiện duy trì từ 60 - 70 cán bộ chiến sĩ, tăng cường thêm gần 40 người so với ngày thường để đảm bảo không xảy ra tình trạng dồn ứ tại các sảnh.

Thượng tá Đỗ Văn Hào, Phó trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nói thêm để thay đổi thói quen của hàng triệu hành khách, đơn vị đã áp dụng "chiến thuật" rất thực tế. Tại những khu vực dễ quan sát nhất, 10 quầy tự động (kiosk) được bố trí biệt lập, tạo nên một "luồng xanh" ưu tiên. Nhờ vậy, thay vì phải loay hoay với giấy tờ truyền thống, hành khách chỉ cần một thao tác chạm điện thoại, nhận diện gương mặt và lướt qua cửa an ninh, tất cả quy trình chỉ tốn từ 10 đến 15 giây. Hệ thống tự động đối soát hình ảnh hành khách với dữ liệu định danh điện tử, cửa an ninh sẽ mở ra ngay lập tức mà không cần sự can thiệp thủ công.

Mỗi hình ảnh trên màn hình soi chiếu đều được các cán bộ phân tích kỹ lưỡng ẢNH: ĐỘC LẬP

"Cánh tay đắc lực" giải bài toán nhân sự

Thượng tá Đỗ Văn Hào cho biết lưu lượng hành khách năm 2025 tăng trưởng tới 8,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt ngưỡng 50 triệu lượt khách/năm, dẫn đến áp lực đè nặng lên vai lực lượng công an cửa khẩu. Trong bối cảnh hạ tầng hiện chưa thể mở rộng ngay lập tức thì hệ thống Autogate (cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động) có thể giải quyết bài toán thiếu hụt quân số của đơn vị.

Theo thống kê, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang dẫn đầu cả nước với tỷ lệ trung bình 2.500 lượt khách sử dụng Autogate mỗi ngày. Tổng lượt đăng ký sử dụng đã đạt con số ấn tượng 145.091 lượt, tăng 24% so với năm trước. Đây không chỉ là thành công về mặt con số mà còn là sự ghi nhận về tính hiệu quả.

"Trước đây, Autogate vốn chỉ dành cho tổ bay hoặc công dân VN có hộ chiếu điện tử. Nay, cánh cửa đã mở rộng cho cả người nước ngoài có thẻ tạm trú, hộ chiếu ngoại giao, thẻ APEC và các nhà đầu tư lớn. Đặc biệt, chính sách ưu tiên cho công dân VN sử dụng Autogate để xuất nhập cảnh đã giúp giải tỏa cực lớn áp lực tại các quầy thủ tục truyền thống vào các khung "giờ vàng" khi nhiều chuyến bay quốc tế đáp xuống cùng lúc", thượng tá Hào nói.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang dẫn đầu cả nước với tỷ lệ trung bình 2.500 lượt khách sử dụng Autogate mỗi ngày ẢNH: ĐỘC LẬP

Cán bộ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hỗ trợ người dân tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ẢNH: ĐỘC LẬP

Chặn đứng tội phạm xuyên quốc gia

Mục tiêu cốt lõi của việc hiện đại hóa tại Tân Sơn Nhất là cắt bỏ triệt để các khâu trung gian không cần thiết và đến nay, việc tích hợp dữ liệu đã giúp giảm 40% thủ tục hành chính không cần thiết tại cửa khẩu. Bên cạnh đó, đơn vị "căng mình" trực chiến không chỉ để giải tỏa ùn tắc mà còn nhằm đảm bảo không đối tượng nghi vấn nào có thể lợi dụng tình hình đông đúc để trà trộn.

Điển hình là vụ việc phát hiện nhóm đối tượng vận chuyển trái phép một lượng lớn ma túy tổng hợp được ngụy trang trong các kiện hàng thực phẩm chức năng gửi từ nước ngoài về. Qua công tác soi chiếu bằng máy quét công nghệ cao kết hợp với nghiệp vụ phán đoán tâm lý, các chiến sĩ đã phát hiện những điểm bất thường trong kiện hàng và tiến hành bắt giữ tại chỗ, chặn đứng một "vòi bạch tuộc" tội phạm xuyên quốc gia.

Trong năm 2025, thông qua hệ thống soi chiếu và đối soát dữ liệu tự động, đơn vị cũng đã phát hiện và xử lý hàng loạt đối tượng truy nã cố tình "vượt rào" bằng giấy tờ giả. Điển hình là trường hợp đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người này đã phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi diện mạo và sử dụng hộ chiếu của một người thân có khuôn mặt tương đối giống nhau. Tuy nhiên, khi đi qua hệ thống nhận diện sinh trắc học của Autogate, máy quét đã phát hiện điểm sai lệch trong cấu trúc nhân trắc học mà mắt thường khó nhận ra. Ngay lập tức, hệ thống gửi báo động đỏ đến trung tâm chỉ huy, lực lượng chức năng đã có mặt áp giải khi đối tượng chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra.

Chưa dừng lại ở đó, công nghệ còn giúp lật tẩy những đường dây gian lận giấy tờ tinh vi. Theo Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đơn vị đã phát hiện hàng trăm trường hợp sử dụng hộ chiếu giả, hộ chiếu bị tẩy xóa để quá cảnh trái phép. Có những đối tượng sử dụng hộ chiếu của các quốc gia châu Âu được làm giả với kỹ thuật in ấn cực kỳ tinh xảo, nhưng khi đưa vào máy quét hộ chiếu thế hệ mới kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), các lớp bảo an ngầm đã bị bóc trần.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhấn mạnh đẩy mạnh an ninh sân bay gắn liền với chuyển đổi số sẽ tiếp tục là mũi nhọn để Tân Sơn Nhất giữ vững vị thế cửa ngõ hàng không quốc tế an toàn, hiện đại và thân thiện.