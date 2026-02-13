Hoa tết 2026 tràn ngập đường phố TP.HCM: Người dân chỉ cần thích là ghé lựa

Ở TP.HCM, hoa tết không chỉ xuất hiện nhiều ở các cửa hàng, chợ hoa nổi tiếng như Bến Bình Đông, công viên Gia định, công viên 23.9... Ngay trên các tuyến đường, đâu đâu cũng thấy hoa tết, trái cây xuất hiện, nhiều nhất bắt đầu từ sau ngày 23 tháng chạp.

Chợ hoa tết ở khắp nơi

Ngày 13.2 (26 tháng chạp), chỉ cần rảo quanh những con đường gần nhà, người dân cũng có thể chọn cho mình những loại hoa tết phổ biến như: hoa cúc, vạn thọ, hoa mai, hoa đào...

Chị Nguyễn Thị Thúy Vi (33 tuổi) - chủ một gian hàng bán hoa đào nhập từ miền Bắc vào bán ở góc đường khu vực phường An Khánh chia sẻ: "Ngày thường tôi buôn bán gạo và nước đóng chai ở nhà nhưng cứ đến dịp tết là 'máu' kinh doanh nổi lên nên buôn thêm các loại hoa về bán. Có năm tôi đi miền Tây lựa hoa cúc mâm xôi, vạn thọ, năm nay tôi buôn hoa đào miền Bắc..."

Từ 23 tháng chạp, hoa tết xuất hiện trên vỉa hè khắp các tuyến đường TP.HCM Ảnh: Phan Diệp

Hoa tết bày bán dọc đường, rất tiện để người dân thong thả lựa chọn loại ưng ý Ảnh: Phan Diệp

Theo khảo sát của PV Thanh Niên, các loại cúc như cúc Hàn Quốc, mâm xôi, pha lê chậu nhỏ có giá khoảng 150.000- 180.000 đồng/cặp; cúc pha lê chậu lớn khoảng 1,2 triệu đồng/chậu... Ảnh: Phan Diệp

Hoa đào miền Bắc ở công viên 23.9 (phường Bến Thành) loại cây nhỏ hoặc cành có giá khoảng 350.000 - 500.000 đồng/cây; cây lâu năm, dáng đẹp giá vài chục triệu đồng Ảnh: Phan Diệp

Hoa đào bày bán dọc đường ở phường An Khánh Ảnh: Phan Diệp

Người dân dễ dàng lựa hoa tết trên đường đi sắm tết Ảnh: Phan Diệp

Kiếm tiền tiêu tết

Chưa kể, các loại trái cây được người dân chuộng chưng tết như dưa hấu, bưởi... cũng được bày bán khắp nơi, giúp người đi đường dễ dàng chọn lựa.

Từ đầu tháng chạp, ông Lương Văn Minh (62 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú) đã bắt đầu khảo sát mặt bằng, chuẩn bị bán dưa hấu chưng tết. Sáng 12.2 (25 tháng chạp), khi cửa hàng đóng cửa, treo bảng nghỉ tết thì cũng là lúc ông Minh bày dưa hấu ra bán.

Năm nay, ông Minh nhập khoảng 3 tấn dưa hấu bán trong dịp tết. Đây là loại dưa hấu tròn ruột đỏ, có hạt, vỏ căng bóng được nhiều người ưa chuộng chưng lên bàn thờ ngày tết. "Tôi bán thêm dịp tết để con cháu kiếm ít tiền tiêu trong mấy ngày tết nghỉ làm", ông Minh nói.

Giá dưa hấu dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/kg ở phường Tăng Nhơn Phú Ảnh: Phan Diệp

Khắc lên dưa theo yêu cầu, hoặc theo mẫu, công làm 50.000 đồng/trái Ảnh: Phan Diệp

Hoa mai cây nhỏ khoảng 1 - 2 năm tuổi giá rẻ khoảng 200.000 đồng/chậu. Những cây lớn giá vài triệu đồng hoặc vài chục triệu đồng, tùy loại Ảnh: Phan Diệp

Hoa được mua, bán và đưa lên xe vận chở về nhà ngay bên góc đường TP.HCM Ảnh: Phan Diệp

Nhiều nhà sách, cửa hàng tạp hóa ở phường Long Bình... cũng bày bán thêm phụ kiện trang trí tết từ sau ngày 20 tháng chạp Ảnh: Phan Diệp

Sắc xuân tràn ngập đường phố TP.HCM, ngày 13.2 (26 tháng chạp) Ảnh: Phan Diệp



