Hoa tết 2026 tràn ngập đường phố TP.HCM: Người dân chỉ cần thích là ghé lựa

Ở TP.HCM, hoa tết không chỉ xuất hiện nhiều ở các cửa hàng, chợ hoa nổi tiếng như Bến Bình Đông, công viên Gia định, công viên 23.9... Ngay trên các tuyến đường, đâu đâu cũng thấy hoa tết, trái cây xuất hiện, nhiều nhất bắt đầu từ sau ngày 23 tháng chạp.
Chợ hoa tết ở khắp nơi
Ngày 13.2 (26 tháng chạp), chỉ cần rảo quanh những con đường gần nhà, người dân cũng có thể chọn cho mình những loại hoa tết phổ biến như: hoa cúc, vạn thọ, hoa mai, hoa đào...
Chị Nguyễn Thị Thúy Vi (33 tuổi) - chủ một gian hàng bán hoa đào nhập từ miền Bắc vào bán ở góc đường khu vực phường An Khánh chia sẻ: "Ngày thường tôi buôn bán gạo và nước đóng chai ở nhà nhưng cứ đến dịp tết là 'máu' kinh doanh nổi lên nên buôn thêm các loại hoa về bán. Có năm tôi đi miền Tây lựa hoa cúc mâm xôi, vạn thọ, năm nay tôi buôn hoa đào miền Bắc..."
Kiếm tiền tiêu tết
Chưa kể, các loại trái cây được người dân chuộng chưng tết như dưa hấu, bưởi... cũng được bày bán khắp nơi, giúp người đi đường dễ dàng chọn lựa.
Từ đầu tháng chạp, ông Lương Văn Minh (62 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú) đã bắt đầu khảo sát mặt bằng, chuẩn bị bán dưa hấu chưng tết. Sáng 12.2 (25 tháng chạp), khi cửa hàng đóng cửa, treo bảng nghỉ tết thì cũng là lúc ông Minh bày dưa hấu ra bán.
Năm nay, ông Minh nhập khoảng 3 tấn dưa hấu bán trong dịp tết. Đây là loại dưa hấu tròn ruột đỏ, có hạt, vỏ căng bóng được nhiều người ưa chuộng chưng lên bàn thờ ngày tết. "Tôi bán thêm dịp tết để con cháu kiếm ít tiền tiêu trong mấy ngày tết nghỉ làm", ông Minh nói.
