Đội mưa đi chợ tết ở TP.HCM: Cảnh lạ 24 tháng chạp

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 11.2, vì cơn mưa trái mùa bất ngờ xuất hiện nên nhiều người đi đường, đi chợ tết phải mặc áo mưa. Mưa ở TP.HCM sáng nay không nặng hạt, mà mưa nhỏ tương tự mưa phùn miền Bắc.
Đội mưa đi chợ tết
Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, TP.HCM hôm nay có mưa trên diện rộng, từ khu vực các phường trung tâm đến các phường xã thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương cũ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến từ 21 - 25oC và cao nhất từ 29 - 33oC.
"Nhiều năm sống ở TP.HCM tôi mới thấy sát tết có mưa phùn, trời se se lạnh. Ra chợ mua ít trái cây và hoa về cúng tất niên, tôi có cảm giác như đang đi chợ tết ở quê", chị Thanh Liễu (40 tuổi, quê ở Hưng Yên) chia sẻ.
Ngày mai còn mưa, lạnh không?
Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, mây giông đang phát triển gây mưa rào và kèm theo giông, sét trên nhiều khu vực. Mưa trái mùa còn xuất hiện ở nhiều tỉnh thành khác trên khu vực Nam bộ như Đồng Tháp, Tây Ninh (tỉnh Long An cũ), Đồng Nai và Lâm Đồng.
Lượng mưa phổ biến từ 5 - 25 mm, có nơi trên 30 mm. Dự báo mưa còn kéo dài trong hôm nay 11.2 và ngày mai 12.2. Tại TP.HCM, ngày mai mưa xuất hiện trên diện hẹp và lượng ít hơn hôm nay.
