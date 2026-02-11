Đội mưa đi chợ tết ở TP.HCM: Cảnh lạ 24 tháng chạp

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 11.2, vì cơn mưa trái mùa bất ngờ xuất hiện nên nhiều người đi đường, đi chợ tết phải mặc áo mưa. Mưa ở TP.HCM sáng nay không nặng hạt, mà mưa nhỏ tương tự mưa phùn miền Bắc.

Đội mưa đi chợ tết

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, TP.HCM hôm nay có mưa trên diện rộng, từ khu vực các phường trung tâm đến các phường xã thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương cũ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến từ 21 - 25oC và cao nhất từ 29 - 33oC.

"Nhiều năm sống ở TP.HCM tôi mới thấy sát tết có mưa phùn, trời se se lạnh. Ra chợ mua ít trái cây và hoa về cúng tất niên, tôi có cảm giác như đang đi chợ tết ở quê", chị Thanh Liễu (40 tuổi, quê ở Hưng Yên) chia sẻ.



Người dân mặc áo mưa ra đường sáng 11.2 Ảnh: Phan Diệp

Mưa kéo dài từ sáng đến gần trưa kèm theo tiết trời se se lạnh Ảnh: Phan Diệp

Người dân ra chợ mua sắm tết phải mặc áo mưa Ảnh: Phan Diệp

Người dân mua sắm ở chợ Gò Công, phường Long Bình sáng nay 11.2 Ảnh: Phan Diệp

Ngày mai còn mưa, lạnh không?

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, mây giông đang phát triển gây mưa rào và kèm theo giông, sét trên nhiều khu vực. Mưa trái mùa còn xuất hiện ở nhiều tỉnh thành khác trên khu vực Nam bộ như Đồng Tháp, Tây Ninh (tỉnh Long An cũ), Đồng Nai và Lâm Đồng.

Lượng mưa phổ biến từ 5 - 25 mm, có nơi trên 30 mm. Dự báo mưa còn kéo dài trong hôm nay 11.2 và ngày mai 12.2. Tại TP.HCM, ngày mai mưa xuất hiện trên diện hẹp và lượng ít hơn hôm nay.

Đến trưa, hạt mưa vẫn còn đọng lại trên những chậu hoa cúc vạn thọ, đợi khách mua về chưng tết Ảnh: Phan Diệp

Mưa không lớn nhưng vẫn làm ướt áo, người chạy xe máy ngoài đường phải mặc áo mưa Ảnh: Phan Diệp

Không chỉ hoa, trái cây và đặc biệt là dưa hấu đã xuất hiện nhiều nơi trên đường phố phục vụ người dân dịp tết Ảnh: Phan Diệp

Những ngày này, người dân TP.HCM bắt đầu được nghỉ làm nên nhu cầu đi lại, mua sắm tết tăng cao Ảnh: Phan Diệp



