Khu chợ tết của người Hoa ở Chợ Lớn chỉ xuất hiện mỗi năm một lần

Chỉ khi tết cận kề, khu chợ bánh truyền thống của người Hoa mới xuất hiện dọc đường Phùng Hưng - Nguyễn Trãi (Chợ Lớn, TP.HCM), rực rỡ sắc màu và đậm không khí tết.
Đó là chợ tết nằm dọc đường Phùng Hưng - Nguyễn Trãi ở khu Chợ Lớn, TP.HCM, chuyên bán các loại bánh truyền thống người Hoa. Mở bán năm nay, khu chợ có gì đặc biệt?
Các loại bánh rực rỡ sắc màu khiến nhiều người cảm nhận rõ không khí tết của người Hoa ở TP.HCM
ẢNH: CAO AN BIÊN
Bà Thanh Tài, 54 tuổi (ảnh trái) có thâm niên bán ở đây hơn 20 năm cho biết dịp tết năm nay, bà bắt đầu mở bán các loại bánh truyền thống người Hoa từ 11 tháng chạp. "Tôi sẽ bán xuyên tết, tới ngày 11 tháng giêng. Các loại bánh chỗ tôi đa dạng, từ vài chục ngàn tới vài trăm tùy loại bánh và nhu cầu của khách", bà chia sẻ
