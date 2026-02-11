Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Khu chợ tết của người Hoa ở Chợ Lớn chỉ xuất hiện mỗi năm một lần

Cao An Biên
Cao An Biên
11/02/2026 06:15 GMT+7

Chỉ khi tết cận kề, khu chợ bánh truyền thống của người Hoa mới xuất hiện dọc đường Phùng Hưng - Nguyễn Trãi (Chợ Lớn, TP.HCM), rực rỡ sắc màu và đậm không khí tết.

Đó là chợ tết nằm dọc đường Phùng Hưng - Nguyễn Trãi ở khu Chợ Lớn, TP.HCM, chuyên bán các loại bánh truyền thống người Hoa. Mở bán năm nay, khu chợ có gì đặc biệt?

Độc lạ tết ở Chợ Lớn, TP.HCM: Khu chợ mỗi năm chỉ xuất hiện đúng một lần - Ảnh 1.

Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cận kề, các sạp bánh truyền thống của người Hoa bắt đầu mở bán dọc đường Phùng Hưng - Nguyễn Trãi, tạo nên một khu chợ tết đặc biệt giữa lòng Chợ Lớn

ẢNH: CAO AN BIÊN

Độc lạ tết ở Chợ Lớn, TP.HCM: Khu chợ mỗi năm chỉ xuất hiện đúng một lần - Ảnh 2.

Bánh tổ cá chép, bánh trái lựu, bánh dính, bánh xếp, bánh bò nở, bánh phát tài, bánh túi tiền… thường chỉ được bán nhiều vào dịp tết do những gia đình gốc Hoa làm ra

ẢNH: CAO AN BIÊN

Độc lạ tết ở Chợ Lớn, TP.HCM: Khu chợ mỗi năm chỉ xuất hiện đúng một lần - Ảnh 3.
Độc lạ tết ở Chợ Lớn, TP.HCM: Khu chợ mỗi năm chỉ xuất hiện đúng một lần - Ảnh 4.
Độc lạ tết ở Chợ Lớn, TP.HCM: Khu chợ mỗi năm chỉ xuất hiện đúng một lần - Ảnh 5.
Độc lạ tết ở Chợ Lớn, TP.HCM: Khu chợ mỗi năm chỉ xuất hiện đúng một lần - Ảnh 6.

Các loại bánh rực rỡ sắc màu khiến nhiều người cảm nhận rõ không khí tết của người Hoa ở TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

Độc lạ tết ở Chợ Lớn, TP.HCM: Khu chợ mỗi năm chỉ xuất hiện đúng một lần - Ảnh 7.

Độc lạ tết ở Chợ Lớn, TP.HCM: Khu chợ mỗi năm chỉ xuất hiện đúng một lần - Ảnh 8.
Độc lạ tết ở Chợ Lớn, TP.HCM: Khu chợ mỗi năm chỉ xuất hiện đúng một lần - Ảnh 9.

Bà Thanh Tài, 54 tuổi (ảnh trái) có thâm niên bán ở đây hơn 20 năm cho biết dịp tết năm nay, bà bắt đầu mở bán các loại bánh truyền thống người Hoa từ 11 tháng chạp. "Tôi sẽ bán xuyên tết, tới ngày 11 tháng giêng. Các loại bánh chỗ tôi đa dạng, từ vài chục ngàn tới vài trăm tùy loại bánh và nhu cầu của khách", bà chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Độc lạ tết ở Chợ Lớn, TP.HCM: Khu chợ mỗi năm chỉ xuất hiện đúng một lần - Ảnh 10.

Các món ăn, đồ cúng, đồ trang trí tết đặc trưng trong văn hóa của người Hoa dễ dàng được tìm thấy ở khu chợ đặc biệt này

ẢNH: CAO AN BIÊN

Độc lạ tết ở Chợ Lớn, TP.HCM: Khu chợ mỗi năm chỉ xuất hiện đúng một lần - Ảnh 11.

Khách hàng có nhiều sự lựa chọn khi đến chợ. "Hôm nay tới đây, tôi chỉ mua cơ bản trước vài món. Sau đó, tôi sẽ mua tiếp vì từ đây tới tết thế nào cũng thiếu gì đó", bà Hoa, một người phụ nữ sống ở khu Chợ Lớn chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Độc lạ tết ở Chợ Lớn, TP.HCM: Khu chợ mỗi năm chỉ xuất hiện đúng một lần - Ảnh 12.

Nhiểu tiểu thương hy vọng sẽ đắt khách

ẢNH: CAO AN BIÊN

Độc lạ tết ở Chợ Lớn, TP.HCM: Khu chợ mỗi năm chỉ xuất hiện đúng một lần - Ảnh 13.

Một số tiểu thương cho biết thời điểm này, khách bắt đầu mua lai rai, càng sát tết, người đến sẽ đông hơn

ẢNH: CAO AN BIÊN


Khám phá thêm chủ đề

Chợ Lớn độc lạ chợ lớn tết ở chợ lớn người Hoa ở Chợ Lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận