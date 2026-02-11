Nhóm đạp xe 'vẽ' hình ngựa mừng xuân Bính Ngọ

Anh Tiến, hiện công tác tại Đại sứ quán Na Uy, chạy bộ từ năm 2017. Sau khi tham gia nhóm Times Runners ở khu đô thị Times City (TP.Hà Nội), anh chạy bộ vẽ hình con giáp đầu tiên đón năm Mậu Tuất 2018 (thông qua đồng hồ thông minh kết nối điện thoại, hành trình chạy bộ/đạp xe sẽ được "vẽ" lại trên ứng dụng). Từ đó, cứ mỗi dịp tết, cộng đồng chạy bộ VN lại trông ngóng hình vẽ con giáp của anh Tiến. Ngày 7 - 8.2 vừa qua, anh cùng khoảng 20 người đạp xe "vẽ' hình ngựa với quãng đường dài 144 km để chào xuân Bính Ngọ 2026.

Những họa sĩ "vẽ hình bằng chân"

Để "vẽ" được hình ngựa ấn tượng, anh Tiến bắt đầu ngắm nhìn bản đồ TP.Hà Nội từ cuối tháng 12.2025. Anh cũng tìm những hình vẽ ngựa trên mạng, nhìn kỹ từng bộ phận trên đầu ngựa rồi chọn ra nét đặc trưng nhất. Ví dụ, con ngựa có đầu dài, má cong và cái cằm rất riêng, nếu vẽ không chuẩn người xem dễ nhầm lẫn với con dê hay con hươu.

Hình vẽ đầu ngựa ngày đầu tiên và hình hoàn thiện

Anh Tiến (bìa trái) cùng một số thành viên trong nhóm Ảnh: NVCC

Mới thoạt nhìn bản đồ, anh Tiến đã chọn được địa điểm để vẽ hình đầu ngựa. Tuy nhiên, hình phác họa đầu tiên anh vẽ rất nguệch ngoạc, chưa đẹp nên phải vẽ lại ở vị trí khác. Thế là anh quay lại địa điểm từng vẽ đầu con hổ năm 2022 và chỉnh sửa một chút để thành hình đầu ngựa. Phần thân ngựa lại là điểm khó với anh Tiến lần này.

Phác thảo nhiều lần nhưng không đẹp nên đi đâu anh cũng nhìn ngắm ảnh ngựa, tranh ngựa trên phố. Khi thấy hình một con ngựa gỗ có dáng rất đẹp, 2 chân trước vươn cao trông rất oai phong, anh quyết định nghiên cứu kỹ. Sau đó, anh tiếp tục chỉnh sửa từ bờm, đuôi, cho tới tới từng cái chân, mỗi ngày một chút. Năm nay, anh thiết kế cung đường phù hợp cho việc đạp xe, quãng đường dài hơn để thỏa sức sáng tạo thay vì chạy bộ như mọi năm.

Mã đáo thành công

Với quãng đường 144 km, anh Tiến chia ra 2 ngày đạp xe. Ngày đầu đạp 70 km "vẽ" phần đầu và hoàn thiện phần thân vào hôm sau. Trong 2 ngày, nhóm xuất phát từ 5 giờ 30. Ngày thứ nhất, nhóm mất tới 13 giờ 30 phút để "vẽ". Ngày thứ 2 mất 11 tiếng, đến chiều mới xong. Ngoài những người bạn trong nhóm Times Runners, nhiều người sinh năm con ngựa cũng tham gia.

Thành viên đạp xe ngày thứ nhất và ngày thứ 2

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, người từng tham gia nhóm vẽ một vài con giáp với anh Tiến, chia sẻ: "Thời tiết Hà Nội hôm thứ 2 mưa nhiều và rất lạnh, tôi phải mặc 4 lớp quần và 2 lớp áo mưa. Có đoạn cả nhóm phải dắt xe đi bộ qua một con mương nhưng được một đoạn thì không thể đi tiếp. Chúng tôi bấm đồng hồ dừng lại để đi vòng rồi bật lại để ghi nhận tiếp hành trình".

Đó là điều khác biệt và khó khăn hơn so với việc đạp xe thông thường. Chỉ cần một vài mét di chuyển sai lệch sẽ không tạo được hình vẽ chuẩn xác. Vì thế, vai trò của người dẫn đường rất quan trọng. Năm nay, anh Nguyễn Thế Đạt, một thành viên cốt cán của nhóm, được nhóm giao nhiệm vụ làm chủ cung đường. Ngày đầu tiên, nhóm đi qua những con hẻm siêu nhỏ ở Hà Nội. Nhìn thì tưởng chừng ngõ cụt, đến cuối ngõ lại hẹp, bề ngang chỉ vừa ghi đông xe đạp và có lối thông sang đường khác.

Ngày thứ hai, ban đầu, anh Đạt và anh Tiến nghĩ có thể mọi người không đến, hình vẽ khó thực hiện được vì mưa và lạnh. Thế nhưng tới điểm hẹn, 2 anh đã thấy 13 người đang chờ, mặc sẵn áo mưa, háo hức chuẩn bị "đi vẽ". "Đó là niềm khích lệ rất lớn. Buổi sáng có mưa, lạnh nhưng ít gió. Càng về chiều gió càng lớn, mưa nặng hạt và lạnh hơn nhiều, nhưng không ai bỏ cuộc", anh Đạt kể.

Anh Tiến chia sẻ rằng với con ngựa, biểu tượng của sức mạnh phi nước đại, bền bỉ vượt gian nan, anh muốn gửi gắm niềm tin: "Chỉ cần kiên trì và bền bỉ, chúng ta sẽ mã đáo thành công, mang về một năm mới rực rỡ, thịnh vượng và tràn đầy hy vọng".