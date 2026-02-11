Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng
Lan tỏa trên mạng xã hội:

Nhóm đạp xe 'vẽ' hình ngựa mừng xuân Bính Ngọ

Phan Diệp
Phan Diệp
11/02/2026 06:45 GMT+7

Nhân Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhóm của anh Nguyễn Ngọc Tiến (49 tuổi, ở Hà Nội) tổ chức buổi đạp xe qua các cung đường để 'vẽ' hình ngựa thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Anh Tiến, hiện công tác tại Đại sứ quán Na Uy, chạy bộ từ năm 2017. Sau khi tham gia nhóm Times Runners ở khu đô thị Times City (TP.Hà Nội), anh chạy bộ vẽ hình con giáp đầu tiên đón năm Mậu Tuất 2018 (thông qua đồng hồ thông minh kết nối điện thoại, hành trình chạy bộ/đạp xe sẽ được "vẽ" lại trên ứng dụng). Từ đó, cứ mỗi dịp tết, cộng đồng chạy bộ VN lại trông ngóng hình vẽ con giáp của anh Tiến. Ngày 7 - 8.2 vừa qua, anh cùng khoảng 20 người đạp xe "vẽ' hình ngựa với quãng đường dài 144 km để chào xuân Bính Ngọ 2026.

Những họa sĩ "vẽ hình bằng chân"

Để "vẽ" được hình ngựa ấn tượng, anh Tiến bắt đầu ngắm nhìn bản đồ TP.Hà Nội từ cuối tháng 12.2025. Anh cũng tìm những hình vẽ ngựa trên mạng, nhìn kỹ từng bộ phận trên đầu ngựa rồi chọn ra nét đặc trưng nhất. Ví dụ, con ngựa có đầu dài, má cong và cái cằm rất riêng, nếu vẽ không chuẩn người xem dễ nhầm lẫn với con dê hay con hươu.

Nhóm đạp xe mừng xuân Bính Ngọ 2026 vẽ hình ngựa ấn tượng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Hình vẽ đầu ngựa ngày đầu tiên và hình hoàn thiện

Nhóm đạp xe mừng xuân Bính Ngọ 2026 vẽ hình ngựa ấn tượng tại Hà Nội - Ảnh 2.

Anh Tiến (bìa trái) cùng một số thành viên trong nhóm

Ảnh: NVCC

Mới thoạt nhìn bản đồ, anh Tiến đã chọn được địa điểm để vẽ hình đầu ngựa. Tuy nhiên, hình phác họa đầu tiên anh vẽ rất nguệch ngoạc, chưa đẹp nên phải vẽ lại ở vị trí khác. Thế là anh quay lại địa điểm từng vẽ đầu con hổ năm 2022 và chỉnh sửa một chút để thành hình đầu ngựa. Phần thân ngựa lại là điểm khó với anh Tiến lần này. 

Phác thảo nhiều lần nhưng không đẹp nên đi đâu anh cũng nhìn ngắm ảnh ngựa, tranh ngựa trên phố. Khi thấy hình một con ngựa gỗ có dáng rất đẹp, 2 chân trước vươn cao trông rất oai phong, anh quyết định nghiên cứu kỹ. Sau đó, anh tiếp tục chỉnh sửa từ bờm, đuôi, cho tới tới từng cái chân, mỗi ngày một chút. Năm nay, anh thiết kế cung đường phù hợp cho việc đạp xe, quãng đường dài hơn để thỏa sức sáng tạo thay vì chạy bộ như mọi năm.

Mã đáo thành công

Với quãng đường 144 km, anh Tiến chia ra 2 ngày đạp xe. Ngày đầu đạp 70 km "vẽ" phần đầu và hoàn thiện phần thân vào hôm sau. Trong 2 ngày, nhóm xuất phát từ 5 giờ 30. Ngày thứ nhất, nhóm mất tới 13 giờ 30 phút để "vẽ". Ngày thứ 2 mất 11 tiếng, đến chiều mới xong. Ngoài những người bạn trong nhóm Times Runners, nhiều người sinh năm con ngựa cũng tham gia.

Nhóm đạp xe mừng xuân Bính Ngọ 2026 vẽ hình ngựa ấn tượng tại Hà Nội - Ảnh 3.

Thành viên đạp xe ngày thứ nhất và ngày thứ 2

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, người từng tham gia nhóm vẽ một vài con giáp với anh Tiến, chia sẻ: "Thời tiết Hà Nội hôm thứ 2 mưa nhiều và rất lạnh, tôi phải mặc 4 lớp quần và 2 lớp áo mưa. Có đoạn cả nhóm phải dắt xe đi bộ qua một con mương nhưng được một đoạn thì không thể đi tiếp. Chúng tôi bấm đồng hồ dừng lại để đi vòng rồi bật lại để ghi nhận tiếp hành trình".

Lan tỏa trên mạng xã hội: Nhóm đạp xe “vẽ” hình ngựa mừng xuân Bính Ngọ - Ảnh 1.

Đó là điều khác biệt và khó khăn hơn so với việc đạp xe thông thường. Chỉ cần một vài mét di chuyển sai lệch sẽ không tạo được hình vẽ chuẩn xác. Vì thế, vai trò của người dẫn đường rất quan trọng. Năm nay, anh Nguyễn Thế Đạt, một thành viên cốt cán của nhóm, được nhóm giao nhiệm vụ làm chủ cung đường. Ngày đầu tiên, nhóm đi qua những con hẻm siêu nhỏ ở Hà Nội. Nhìn thì tưởng chừng ngõ cụt, đến cuối ngõ lại hẹp, bề ngang chỉ vừa ghi đông xe đạp và có lối thông sang đường khác.

Ngày thứ hai, ban đầu, anh Đạt và anh Tiến nghĩ có thể mọi người không đến, hình vẽ khó thực hiện được vì mưa và lạnh. Thế nhưng tới điểm hẹn, 2 anh đã thấy 13 người đang chờ, mặc sẵn áo mưa, háo hức chuẩn bị "đi vẽ". "Đó là niềm khích lệ rất lớn. Buổi sáng có mưa, lạnh nhưng ít gió. Càng về chiều gió càng lớn, mưa nặng hạt và lạnh hơn nhiều, nhưng không ai bỏ cuộc", anh Đạt kể.

Anh Tiến chia sẻ rằng với con ngựa, biểu tượng của sức mạnh phi nước đại, bền bỉ vượt gian nan, anh muốn gửi gắm niềm tin: "Chỉ cần kiên trì và bền bỉ, chúng ta sẽ mã đáo thành công, mang về một năm mới rực rỡ, thịnh vượng và tràn đầy hy vọng".

Tin liên quan

Hơn 100 người chạy bộ cùng 'vẽ' hình cờ đỏ sao vàng, số 50 dịp lễ 30.4

Từ 5 giờ sáng nay 26.4, hơn 100 thành viên CLB chạy bộ Rùa Runners (Hà Nội) tập trung tại hồ Gươm để chạy 16 km 'vẽ' hình cờ đỏ sao vàng cùng số 50 vô cùng ý nghĩa trước thềm đại lễ 30.4.

Chạy bộ 34 km vẽ bản đồ Việt Nam: 'Concert' độc đáo mừng Quốc khánh

Chạy bộ vẽ số 2026 ở trung tâm TP.HCM: Cách đón năm mới đầy năng lượng

Khám phá thêm chủ đề

vẽ hình ngựa đạp xe Chạy bộ tết bính ngọ lan tỏa trên mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận