Về An Nhơn Tây 'trốn phố': Chèo xuồng, đạp xe, ăn 100 món ngon từ khoai mì

Sáng 8.2, xã An Nhơn Tây (TP.HCM) chính thức tổ chức lễ công bố và ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng "An Nhơn Tây - Sắc màu làng quê" năm 2026, mở ra không gian trải nghiệm đậm chất nông thôn Nam bộ.

Du lịch An Nhơn Tây hy vọng sẽ phát triển trong thời gian tới ẢNH: TRẦN KHA

Sản phẩm du lịch cộng đồng An Nhơn Tây - Sắc màu làng quê được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống cho người dân đất thép Củ Chi trong giai đoạn mới.

Một ngày làm "nông dân"

Khác với sự ồn ào của phố thị, hành trình trải nghiệm sản phẩm du lịch cộng đồng An Nhơn Tây - Sắc màu làng quê đưa tôi trở về với những gì bình dị nhất. Sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá, tôi và các du khách khác bắt đầu hành trình bằng việc đạp xe thong dong qua những con đường đất nhỏ, hai bên là cánh đồng lúa xanh mướt và những thảm hoa dại rực rỡ.

Khác với sự ồn ào của phố thị, hành trình trải nghiệm sản phẩm du lịch cộng đồng An Nhơn Tây - Sắc màu làng quê đưa du khách về với những gì bình dị, gần gũi thiên nhiên nhất ẢNH: TRẦN KHA

Điểm dừng chân khiến tôi và các du khách khác ấn tượng nhất chính là bến thuyền rạch Bù Cạp. Ngồi trên chiếc xuồng ba lá, len lỏi giữa dòng nước xanh trong, nghe người hướng dẫn viên địa phương thuyết minh về các loại cá ngát, cá lăng và những rặng rau mướp ven bờ, cảm giác thanh bình đến lạ.

Chị Nguyễn Thị Huệ (người dân địa phương tham gia trải nghiệm) hào hứng chia sẻ: "Tôi tâm đắc nhất là khu chợ quê với những ngôi nhà cổ. Đi ghe trên sông rất mát và yên bình. Những hoạt động như thế này giúp con người mình sống chậm lại, trở về với thiên nhiên hơn".

Ngoài tham quan ngắm cảnh du khách còn được trải nghiệm chèo thuyền Kayak, đạp xe băng qua các cánh đồng, thưởng thức các món ăn dân dã ẢNH: TRẦN KHA

Nếu thích cảm giác mạnh hơn một chút, du khách có thể tự tay chèo thuyền Kayak cùng bạn bè, tận hưởng cái nắng dịu của vùng nông thôn mà chỉ ở đây mới có.

Vị quê trong từng món đặc sản

Sức hấp dẫn của du lịch cộng đồng An Nhơn Tây - Sắc màu làng quê còn nằm ở "phần vị". Du khách ghé gian hàng của cô Út, người đã có hơn 20 năm gắn bó với bếp lửa đổ bánh xèo. Cô Út chia sẻ bí quyết: "Gạo phải tự xay, đậu xanh phải tự tay đãi và giã nhuyễn. Đặc biệt, khi nhóm lửa tôi bỏ thêm trấu để giữ nhiệt ổn định, bánh mới giòn và thơm đúng điệu".

"Thực đơn" với 100 món chế biến từ khoai mì cũng khiến du khách thích thú khi đến với du lịch cộng đồng An Nhơn Tây - Sắc màu làng quê ẢNH: TRẦN KHA

Không chỉ có bánh xèo, "thực đơn" An Nhơn Tây còn khiến du khách choáng ngợp với... 100 món ngon từ khoai mì. Chị Tạ Thùy Ngân, một hộ dân tham gia mô hình, tự hào giới thiệu: "Riêng củ mì quê tôi có thể làm ra 100 món, từ nướng, luộc đến làm bánh chiên. Đây là đặc sản tinh túy của vùng đất này".

Kỳ vọng về một điểm đến xanh

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Ngọc Sương, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, nhấn mạnh: "An Nhơn Tây - Sắc màu làng quê không chỉ khai thác tiềm năng thế mạnh sẵn có mà còn hướng đến tạo sinh kế bền vững cho bà con. Chúng tôi mong muốn mỗi người dân sẽ là một đại sứ du lịch: niềm nở, mến khách và có trách nhiệm bảo vệ môi trường".

Các món ăn ở đây sẽ được chế biến tại chỗ phục vụ du khách ẢNH: TRẦN KHA

Dưới góc nhìn của người trẻ, bạn Trần Mỹ Phụng (người dân xã An Nhơn Tây) phấn khởi: "Em tin rằng khi du lịch cộng đồng phát triển, đời sống bà con sẽ ổn định hơn nhờ tiêu thụ được nông sản và sản phẩm OCOP, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương".

Hiện tại, sau lễ ra mắt, tour du lịch sẽ được vận hành thông qua Trung tâm cung ứng dịch vụ công của xã kết nối với các đơn vị lữ hành. Dự kiến mỗi ngày sẽ đón từ 50 - 70 lượt khách, tập trung vào đối tượng gia đình và sinh viên muốn tìm hiểu văn hóa nông thôn.

Những căn nhà giản dị của người dân trong vùng là điểm check in không thể bỏ qua cho những du khách mê chụp ảnh ẢNH: TRẦN KHA

Nếu bạn đang tìm một nơi để "trốn" phố thị, để được nghe đờn ca tài tử giữa vườn cây trái xum xuê, hay đơn giản là để tự tay chèo xuồng trên dòng kênh xanh mát, hãy một lần đến với An Nhơn Tây. Để tự mình cảm nhận, để thấy An Nhơn Tây đẹp và tình nghĩa đến nhường nào.