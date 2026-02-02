Xã Củ Chi phối hợp các đơn vị giáo dục trao quà tết cho hộ khó khăn

Sáng 2.2, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi (TP.HCM) đã tổ chức buổi lễ trao quà tết cho hộ khó khăn, gia đình chính sách với mong muốn mang lại cái tết ấm no cho người dân. Đây là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi chương trình "Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình" do xã phối hợp cùng các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn thực hiện.

Xã Củ Chi tặng quà tết cho người dân trên địa bàn ẢNH: CTV

Đến tham dự có ông Trần Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND xã; ông Võ Hồng Dư, Đảng ủy viên, Trưởng phòng VH-XH xã cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, trường học đóng trên địa bàn xã.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tận tay 100 phần quà đến các gia đình chính sách và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện chính quyền xã chia sẻ, mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và các đơn vị giáo dục tại địa phương.

Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các gia đình có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, cùng nhau đón một mùa xuân mới đầm ấm, an vui và trọn vẹn.

Trước đó, nằm trong khuôn khổ các hoạt động chăm lo tết, xã Củ Chi cũng đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như trao quà tết, tặng xe đạp, học bổng cho học sinh hiếu học, khẳng định truyền thống "tương thân tương ái" tốt đẹp của địa phương mỗi dịp tết đến, xuân về.