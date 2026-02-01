Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

T.Ư Đoàn trao quà tết cho thanh niên công nhân tại Bắc Ninh

Vũ Thơ
Vũ Thơ
01/02/2026 16:17 GMT+7

Chương trình 'Vui xuân cùng thanh niên công nhân - Chào xuân Bính Ngọ năm 2026' đã mang đến không gian ấm áp, sẻ chia và gắn kết dành cho đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động.

Sáng 1.2, tại Bắc Ninh đã diễn ra chương trình "Vui xuân cùng thanh niên công nhân - Chào xuân Bính Ngọ năm 2026". Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

T.Ư Đoàn trao quà tết cho thanh niên công nhân tại Bắc Ninh- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Tường Lâm và ban tổ chức trao quà cho thanh niên công nhân

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Hà Thái Sơn, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bắc Ninh, nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng thanh niên công nhân trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Anh Sơn khẳng định, chương trình "Vui xuân cùng thanh niên công nhân" không chỉ là hoạt động chăm lo vật chất, tinh thần cho người lao động mà còn là dịp để lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Đoàn, Hội đối với những người trẻ đang ngày đêm lao động, cống hiến.

Tại chương trình, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã trao 50 suất quà tết, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng, cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

T.Ư Đoàn trao quà tết cho thanh niên công nhân tại Bắc Ninh- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Kim Quy trao quà của T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho thanh niên công nhân tại chương trình

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân lao động tiêu biểu cũng được vinh danh ở cấp tổ, cấp nhà máy và cấp năm, ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và đóng góp bền bỉ cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Không khí chương trình thêm rộn ràng với các tiết mục văn nghệ chào xuân do chính đoàn viên, thanh niên công nhân biểu diễn, cùng các hoạt động giao lưu, trò chơi dân gian, minigame tìm hiểu tết cổ truyền và bốc thăm trúng thưởng. Những hoạt động này tạo nên không gian vui tươi, gắn kết, giúp người lao động cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự sum vầy dịp đầu năm mới.

Chia sẻ khi tham gia chương trình, nhiều công nhân cho biết, những phần quà ý nghĩa của ban tổ chức không chỉ góp phần hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần để người lao động đón tết ấm áp, đủ đầy hơn.

