Lan tỏa những hình ảnh đẹp của thanh niên công nhân

Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập báo Thanh Niên; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM...



Tại buổi lễ, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho biết xuyên suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, tuổi trẻ Việt Nam luôn tự hào là lực lượng tiên phong, xung kích, góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt chính trị, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi, quy tụ mọi tầng lớp thanh niên và các tổ chức thanh niên yêu nước. Hội là nơi đoàn kết thanh niên trong và ngoài nước, cùng nhau phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng vinh quang của Đảng.

Tuổi trẻ Việt Nam tự hào là lực lượng tiên phong, xung kích trong nhiều hoạt động ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Anh Ngô Minh Hải cũng cho biết thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cùng với các chương trình, hoạt động trọng điểm như: Chương trình "Hành trình của niềm tin", Hội thi "Nghi thức - Điều lệ Hội", "Mỗi thanh niên một quyển sách làm bạn", Lễ hội thanh niên YoutFest, Trại rèn luyện Phạm Ngọc Thạch… Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM mong muốn lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ thành phố nói riêng về tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; từ đó thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện để sống có ích, có ý nghĩa, rèn luyện bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận thành uỷ TP.HCM; anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập báo Thanh Niên và anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM trao giải cho các thí sinh

Theo anh Hải, lễ kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và 43 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân TP.HCM không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, mà còn là dịp để mỗi cán bộ Hội, mỗi thanh niên cùng soi rọi lại mình, để từ đó thêm vững tin, thêm khát vọng, thêm trách nhiệm với màu áo xanh mà mình đang khoác lên.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn trao giải cho thí sinh đạt giải nhất Hội thi quản trò tôi và đồng đội ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tại chương trình, đã trao tặng những món quà an sinh xã hội đến những cán bộ Hội, Hội viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên khuyết tật vượt khó vươn lên; Tuyên dương thủ lĩnh thanh niên công nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2025; Trao giải Giải chạy bộ trực tuyến chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Trao giải Hội thi quản trò tôi và đồng đội năm 2025.

33 thủ lĩnh thanh niên công nhân đã được tuyên dương ẢNH: THẢO PHƯƠNG

33 thủ lĩnh thanh niên công nhân đã được tuyên dương tại buổi lễ. Đây là những gương thanh niên điển hình có nhiều nỗ lực, tích cực trong phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, rèn luyện tay nghề và nhiệt tình tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên và các hoạt động tình nguyện tại đơn vị. Họ đã không ngừng nỗ lực, phát huy những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác chuyên môn, gặt hái nhiều thành tựu nổi bật trong lao động và cuộc sống, nhiều gương điển hình đã đạt giải thưởng Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM, nhiều sáng kiến, hiến kế tiếp tục được phát huy giá trị để làm lợi cho cộng đồng.

Trao giải cho các thí sinh tham gia giải chạy bộ trực tuyến ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp để tri ân, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ thanh niên thành phố, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay, những người đang tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy. Với tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thế hệ thanh niên TP.HCM đang không ngừng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là thành phố mang tên Bác.

