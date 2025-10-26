Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Lan tỏa những hình ảnh đẹp của thanh niên công nhân

Thảo Phương
Thảo Phương
26/10/2025 22:09 GMT+7

Tối 26.10, tại nhà văn hóa thanh niên TP.HCM đã diễn ra lễ kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và 43 năm Ngày Truyền thống thanh niên công nhân TP.HCM.

Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập báo Thanh Niên; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM...

Tại buổi lễ, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho biết xuyên suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, tuổi trẻ Việt Nam luôn tự hào là lực lượng tiên phong, xung kích, góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt chính trị, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi, quy tụ mọi tầng lớp thanh niên và các tổ chức thanh niên yêu nước. Hội là nơi đoàn kết thanh niên trong và ngoài nước, cùng nhau phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng vinh quang của Đảng.

- Ảnh 1.

Tuổi trẻ Việt Nam tự hào là lực lượng tiên phong, xung kích trong nhiều hoạt động

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Anh Ngô Minh Hải cũng cho biết thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cùng với các chương trình, hoạt động trọng điểm như: Chương trình "Hành trình của niềm tin", Hội thi "Nghi thức - Điều lệ Hội", "Mỗi thanh niên một quyển sách làm bạn", Lễ hội thanh niên YoutFest, Trại rèn luyện Phạm Ngọc Thạch… Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM mong muốn lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ thành phố nói riêng về tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; từ đó thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện để sống có ích, có ý nghĩa, rèn luyện bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận thành uỷ TP.HCM; anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập báo Thanh Niên và anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM trao giải cho các thí sinh

Theo anh Hải, lễ kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và 43 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân TP.HCM không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, mà còn là dịp để mỗi cán bộ Hội, mỗi thanh niên cùng soi rọi lại mình, để từ đó thêm vững tin, thêm khát vọng, thêm trách nhiệm với màu áo xanh mà mình đang khoác lên.

- Ảnh 3.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn trao giải cho thí sinh đạt giải nhất Hội thi quản trò tôi và đồng đội

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tại chương trình, đã trao tặng những món quà an sinh xã hội đến những cán bộ Hội, Hội viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên khuyết tật vượt khó vươn lên; Tuyên dương thủ lĩnh thanh niên công nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2025; Trao giải Giải chạy bộ trực tuyến chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Trao giải Hội thi quản trò tôi và đồng đội năm 2025.

- Ảnh 4.

33 thủ lĩnh thanh niên công nhân đã được tuyên dương

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

- Ảnh 5.

ẨNH: THẢO PHƯƠNG

33 thủ lĩnh thanh niên công nhân đã được tuyên dương tại buổi lễ. Đây là những gương thanh niên điển hình có nhiều nỗ lực, tích cực trong phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, rèn luyện tay nghề và nhiệt tình tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên và các hoạt động tình nguyện tại đơn vị. Họ đã không ngừng nỗ lực, phát huy những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác chuyên môn, gặt hái nhiều thành tựu nổi bật trong lao động và cuộc sống, nhiều gương điển hình đã đạt giải thưởng Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM, nhiều sáng kiến, hiến kế tiếp tục được phát huy giá trị để làm lợi cho cộng đồng.

- Ảnh 6.

Trao giải cho các thí sinh tham gia giải chạy bộ trực tuyến

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp để tri ân, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ thanh niên thành phố, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay, những người đang tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy. Với tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thế hệ thanh niên TP.HCM đang không ngừng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là thành phố mang tên Bác.

Tin liên quan

Sách về Đoàn Thanh niên phải là một công trình khoa học có giá trị lịch sử

Sách về Đoàn Thanh niên phải là một công trình khoa học có giá trị lịch sử

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng cuốn sách 'Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam', phải là một công trình lịch sử và mở ra sứ mệnh mới của Đoàn trong kỷ nguyên mới.

Tuổi trẻ Việt Nam góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Đại hội Đoàn Thanh niên VRG: Sẽ tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi số

Khám phá thêm chủ đề

tuổi trẻ Hội LHTN Việt Nam giải Thanh niên Công nhân lễ kỉ niệm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận