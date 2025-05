Lan tỏa năng lượng tích cực cho thanh niên công nhân

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn Nghệ An, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025. Năm nay, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được triển khai rộng khắp trên toàn tỉnh, tập trung vào 5 mũi chiến dịch trọng điểm, gồm: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, với nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhu cầu của nhân dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, đặc thù.