Thời sự

Xã Củ Chi tổ chức trao quà tết cho các hộ dân khó khăn

Trần Kha
Trần Kha
07/01/2026 18:56 GMT+7

Với chương trình “Xuân gắn kết - Tết sẻ chia”, xã Củ Chi đã trao 200 phần quà tết cho các hộ dân khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần sẻ chia, đoàn kết của cộng đồng.

Chiều 7.1, UBND xã Củ Chi phối hợp cùng Công ty TNHH Techtronic Industries (TTI) tổ chức chương trình "Xuân gắn kết - Tết sẻ chia", trao tặng hàng trăm phần quà tết ý nghĩa cho các gia đình chính sách và hộ dân khó khăn trên địa bàn.

Trao tặng quà tết cho hộ dân khó khăn ở xã Củ Chi - Ảnh 1.

UBND xã Củ Chi phối hợp cùng Công ty TNHH Techtronic Industries (TTI) tổ chức chương trình "Xuân gắn kết - Tết sẻ chia"

ẢNH: CTV

Nhằm mang đến một mùa xuân ấm áp cho người dân, chương trình "Xuân gắn kết - Tết sẻ chia" đã được tổ chức với sự tham dự của ông Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Phạm Kiều Hưng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã; ông Trần Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND xã cùng Ban giám đốc và nhân viên Công ty TTI.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trực tiếp trao tận tay 200 phần quà tết cho các hộ gia đình chính sách và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Những phần quà này không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất, giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán đầy đủ, đầm ấm hơn, mà còn là nguồn động viên tinh thần trước thềm năm mới.

Trao tặng quà tết cho hộ dân khó khăn ở xã Củ Chi - Ảnh 2.

Ông Trần Quang Thái, Phó chủ tịch UBND xã Củ Chi trao quà cho người dân

ẢNH: CTV

Trao tặng quà tết cho hộ dân khó khăn ở xã Củ Chi - Ảnh 3.

Hoạt động này thuộc chuỗi chăm lo tết cho người dân tại địa phương, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng cộng đồng mỗi dịp tết đến, xuân về

ẢNH: CTV

Đại diện chính quyền địa phương chia sẻ, chương trình không chỉ dừng lại ở giá trị những món quà mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân, cùng chung tay xây dựng xã Củ Chi ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình.

Hoạt động này thuộc chuỗi chăm lo tết cho người dân tại địa phương, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng cộng đồng mỗi dịp tết đến, xuân về.

