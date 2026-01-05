Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Đường phố TP.HCM ngày làm việc đầu tiên năm 2026: Hối hả… 'chạy' Tết Nguyên đán

Cao An Biên
Cao An Biên
05/01/2026 09:32 GMT+7

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, hôm nay 5.1 nhiều người hối hả đi học, đi làm trở lại trong ngày làm việc đầu tiên năm 2026. Đường phố TP.HCM có gì khác những ngày nghỉ?

Ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 5.1, trong ngày làm việc đầu tiên năm 2026 sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường hướng về trung tâm TP.HCM đông nghẹt người và xe, nhiều đoạn xe nhích từng chút như Phạm Hùng, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám…

Đường phố TP.HCM ngày làm việc đầu tiên năm 2026: Hối hả người… 'chạy Tết Nguyên đán' - Ảnh 1.

Khác với những ngày nghỉ tết Tây, sáng nay, đường Phạm Hùng ở phường Chánh Hưng (Q.8 cũ) đông nghẹt xe. Dòng người đi học, đi làm nhích từng chút

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường phố TP.HCM ngày làm việc đầu tiên năm 2026: Hối hả người… 'chạy Tết Nguyên đán' - Ảnh 2.

Ngày làm việc đầu tiên năm 2026, nhiều người hối hả trở lại với công việc

ẢNH: CAO AN BIÊN

Dòng xe chủ yếu là học sinh đi học, người dân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ khiến đường phố đông đúc, hối hả, khác hẳn với những ngày nghỉ đường thông thoáng. Nhiều người nói vui sau kỳ nghỉ 4 ngày, họ đã sẵn sàng nạp năng lượng để "chạy Tết Nguyên đán" Bính Ngọ 2026.

Sáng thứ hai đầu tuần, chị Bích Ngọc, sống ở một chung cư ở phường Bình Đông (TP.HCM) dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, trước khi chở con gái đi học ở trường cách nhà khoảng 3 km.

Chị cho biết 4 ngày nghỉ lễ, gia đình nhỏ của mình đã về quê ngoại ở Tây Ninh để vui chơi. Ngày 3.1, cả nhà đã trở lại TP.HCM để ổn định sức khỏe, tinh thần để hôm nay làm việc trở lại.

Đường phố TP.HCM ngày làm việc đầu tiên năm 2026: Hối hả người… 'chạy Tết Nguyên đán' - Ảnh 4.

Dòng xe qua cầu Chánh Hưng hướng về trung tâm TP.HCM sáng nay đông nghẹt

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường phố TP.HCM ngày làm việc đầu tiên năm 2026: Hối hả người… 'chạy Tết Nguyên đán' - Ảnh 5.

Cầu Nguyễn Tri Phương sáng sớm nay, đông xe giờ cao điểm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường phố TP.HCM ngày làm việc đầu tiên năm 2026: Hối hả người… 'chạy Tết Nguyên đán' - Ảnh 6.

Đường phố TP.HCM ngày làm việc đầu tiên năm 2026: Hối hả người… 'chạy Tết Nguyên đán' - Ảnh 7.

Đường phố TP.HCM ngày làm việc đầu tiên năm 2026: Hối hả người… 'chạy Tết Nguyên đán' - Ảnh 8.

Nhịp sống hối hả "quay trở lại" TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

"Về quê là quyết định khá bất ngờ, nhưng tuyệt vời là cả nhà đã có những ngày nghỉ tuyệt vời bên ông bà ngoại. Bây giờ mình lại tiếp tục chạy Tết Nguyên đán, để giữa tháng sau nghỉ tết cho thật vui", chị cười, chia sẻ.

Nhìn đường phố TP.HCM sáng nay, bà Mười bán đồ ăn sáng ở trung tâm cho biết vì là ngày đầu đi làm trở lại nên đường đông đúc hơn so với những ngày trước đó. Bà cảm thấy phấn khởi vì việc buôn bán tốt hơn.

"Lễ tôi cũng bán, nhưng mà không nhiều khách mua. Mong cho việc buôn bán của tôi từ đây tới tết tốt hơn, ăn tết cho ngon", bà cười nói.

Đường phố TP.HCM ngày làm việc đầu tiên năm 2026: Hối hả người… 'chạy Tết Nguyên đán' - Ảnh 9.

Đường phố TP.HCM ngày làm việc đầu tiên năm 2026: Hối hả người… 'chạy Tết Nguyên đán' - Ảnh 10.

Đường Tôn Đức Thắng sáng nay thông thoáng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường phố TP.HCM ngày làm việc đầu tiên năm 2026: Hối hả người… 'chạy Tết Nguyên đán' - Ảnh 11.

Một số địa điểm vui chơi ở trung tâm TP.HCM sáng nay vắng xe

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó sáng nay, một số địa điểm vui chơi ở trung tâm TP.HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng, nhà thờ Đức Bà… lại vắng người so với ngày lễ. Một số người dân và du khách cũng có mặt tại khu vực trung tâm tham gia các hoạt động ngoài trời khi thời tiết sáng nay nắng đẹp, dễ chịu.

