Bưởi Diễn 'nôn' Tết Nguyên đán: Cây trăm trái vừa vào TP.HCM đã có khách đặt

Những cây bưởi Diễn cành lá xum xuê, trái vàng ươm được treo thêm nơ, lồng đèn đỏ rực khiến người dân TP.HCM cảm nhận được không khí tết sớm. Các chủ vườn trên đại lộ Mai Chí Thọ nhập bưởi từ vùng Văn Giang, Hưng Yên.
Giá bưởi Diễn bình ổn như mọi năm
Dù 2 năm qua miền Bắc gặp bão, lũ, điều kiện tự nhiên không thuận lợi và vật giá leo thang nhưng bưởi vào TP.HCM phục vụ người dân chơi tết giá bình ổn như mọi năm, vài triệu - khoảng 70 triệu đồng/cây.
Ông Cao Văn Thắng - chủ vườn ở đây cho biết đã nhập khoảng 150 chậu bưởi từ quê nhà Hưng Yên vào TP.HCM. "Để có được cây bưởi Diễn chưng tết như thế này, vườn mất gần cả năm chăm sóc. Tôi nhập số lượng lớn, cung cấp thêm cho các điểm bán lẻ dịp Tết Nguyên đán", ông Thắng cho biết.
Bưởi Diễn làm người dân TP.HCM "nôn" tết
Năm nào cũng vậy, trong số các loại cây, hoa kiểng chưng tết, bưởi Diễn là loại xuất hiện sớm nhất trên thị trường. Anh Quang Hà (28 tuổi) cho biết nhà vườn đưa bưởi vào TP.HCM sớm vì nhiều gia đình mua từ dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch. Nắng ấm miền Nam làm cây đâm chồi non, khách rất thích.
"Năm nay bưởi Diễn của chúng tôi có tỷ lệ trái thật từ cây phát triển lên nhiều hơn mọi năm. Trái tự trổ ra có da bóng loáng, màu sắc đẹp, đều màu hơn so với trái ghép", anh Hà nói.
