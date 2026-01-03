Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Bưởi Diễn 'nôn' Tết Nguyên đán: Cây trăm trái vừa vào TP.HCM đã có khách đặt

Phan Diệp
Phan Diệp
03/01/2026 06:00 GMT+7

Các nhà vườn trên đại lộ Mai Chí Thọ ở TP.HCM đã nhập bưởi Diễn từ miền Bắc vào đón tết. Nhiều cây khủng cả trăm trái, giá đến vài chục triệu đồng đã có khách mua.

Những cây bưởi Diễn cành lá xum xuê, trái vàng ươm được treo thêm nơ, lồng đèn đỏ rực khiến người dân TP.HCM cảm nhận được không khí tết sớm. Các chủ vườn trên đại lộ Mai Chí Thọ nhập bưởi từ vùng Văn Giang, Hưng Yên.

Giá bưởi Diễn bình ổn như mọi năm

Dù 2 năm qua miền Bắc gặp bão, lũ, điều kiện tự nhiên không thuận lợi và vật giá leo thang nhưng bưởi vào TP.HCM phục vụ người dân chơi tết giá bình ổn như mọi năm, vài triệu - khoảng 70 triệu đồng/cây.

Ông Cao Văn Thắng - chủ vườn ở đây cho biết đã nhập khoảng 150 chậu bưởi từ quê nhà Hưng Yên vào TP.HCM. "Để có được cây bưởi Diễn chưng tết như thế này, vườn mất gần cả năm chăm sóc. Tôi nhập số lượng lớn, cung cấp thêm cho các điểm bán lẻ dịp Tết Nguyên đán", ông Thắng cho biết.

Chợ bưởi Diễn 'nôn' Tết Nguyên đán: Cây vừa vào TP.HCM đã có khách đặt - Ảnh 1.

Ông Thắng nâng niu, chăm sóc từng trái bưởi vừa cập bến TP.HCM

Ảnh: Phan Diệp

Chợ bưởi Diễn 'nôn' Tết Nguyên đán: Cây vừa vào TP.HCM đã có khách đặt - Ảnh 2.

Bưởi Diễn có nhiều kích thước, tuổi thọ và dáng vẻ khác nhau nên giá cũng dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/cây

Ảnh: Phan Diệp

Chợ bưởi Diễn 'nôn' Tết Nguyên đán: Cây vừa vào TP.HCM đã có khách đặt - Ảnh 3.

Cây bưởi đẹp, chuẩn chưng tết có lá xanh, dày, trái chín vừa phải, có lộc non...

Ảnh: Phan Diệp

Chợ bưởi Diễn 'nôn' Tết Nguyên đán: Cây vừa vào TP.HCM đã có khách đặt - Ảnh 4.

Trái bưởi được quấn băng keo cẩn thận, vượt hơn 1.500 km từ miền Bắc vào TP.HCM

Ảnh: Phan Diệp

Chợ bưởi Diễn 'nôn' Tết Nguyên đán: Cây vừa vào TP.HCM đã có khách đặt - Ảnh 5.

Khách hàng đến lựa bưởi Diễn chưng tết sớm

Ảnh: Phan Diệp

Chợ bưởi Diễn 'nôn' Tết Nguyên đán: Cây vừa vào TP.HCM đã có khách đặt - Ảnh 6.

Khách hàng chụp ảnh từng cây, lựa chọn rất kỹ trước khi mua

Ảnh: Phan Diệp

Bưởi Diễn làm người dân TP.HCM "nôn" tết

Năm nào cũng vậy, trong số các loại cây, hoa kiểng chưng tết, bưởi Diễn là loại xuất hiện sớm nhất trên thị trường. Anh Quang Hà (28 tuổi) cho biết nhà vườn đưa bưởi vào TP.HCM sớm vì nhiều gia đình mua từ dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch. Nắng ấm miền Nam làm cây đâm chồi non, khách rất thích.

"Năm nay bưởi Diễn của chúng tôi có tỷ lệ trái thật từ cây phát triển lên nhiều hơn mọi năm. Trái tự trổ ra có da bóng loáng, màu sắc đẹp, đều màu hơn so với trái ghép", anh Hà nói.

Chợ bưởi Diễn 'nôn' Tết Nguyên đán: Cây vừa vào TP.HCM đã có khách đặt - Ảnh 7.

Anh Hà cho biết nhiều cây bưởi trong vườn đã có khách đặt mua từ sớm

Ảnh: Phan Diệp

Chợ bưởi Diễn 'nôn' Tết Nguyên đán: Cây vừa vào TP.HCM đã có khách đặt - Ảnh 8.

Cây đưa vào TP.HCM sớm để quen thời tiết, đảm bảo tươi tốt cho khách chơi tết đến tận 3 - 4 tháng

Ảnh: Phan Diệp

Chợ bưởi Diễn 'nôn' Tết Nguyên đán: Cây vừa vào TP.HCM đã có khách đặt - Ảnh 9.

Những cây mới vào TP.HCM được che nắng bằng lưới đen để bảo vệ trái

Ảnh: Phan Diệp

Chợ bưởi Diễn 'nôn' Tết Nguyên đán: Cây vừa vào TP.HCM đã có khách đặt - Ảnh 10.

Bưởi được treo lồng đèn, nơ đỏ để chào đón mùa xuân đang về

Ảnh: Phan Diệp

Chợ bưởi Diễn 'nôn' Tết Nguyên đán: Cây vừa vào TP.HCM đã có khách đặt - Ảnh 11.

Hiện ở miền Nam chưa trồng được loại bưởi này. Bưởi Diễn được đưa vào TP.HCM mang đến không khí đón xuân phấn khởi, sung túc...

Ảnh: Phan Diệp


