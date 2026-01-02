Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Phượng vàng rực rỡ đầu năm ở Bảo Lộc: 'Sứ giả mùa xuân' trên cao nguyên

Đào Ngọc Thạch
Đào Ngọc Thạch
02/01/2026 11:28 GMT+7

Nếu như phượng đỏ là âm thanh của mùa hè rực cháy, thì phượng vàng ở Bảo Lộc, Lâm Đồng lại là 'sứ giả của mùa xuân', là nét bút tài hoa vẽ lên bức tranh khởi đầu năm mới đầy hy vọng trên cao nguyên.

Dưới ánh nắng ban mai của phố núi, cánh hoa phượng vàng mỏng manh, thanh tao nhưng lại mang lại sức sống vô cùng mãnh liệt. Mỗi khi làn gió thổi qua, những cánh hoa lại chao nghiêng rồi nhẹ nhàng đậu xuống đất trải thành tấm thảm lụa vàng dưới chân người qua lại. Cảnh tượng ấy khiến nhịp sống vốn dĩ lặng lẽ của Bảo Lộc bỗng trở nên thơ mộng và dịu dàng hơn.

Người dân và du khách về đây không chỉ để ngắm hoa, mà còn để hòa mình vào bầu không khí trong lành, tinh khôi của ngày đầu năm. Giữa không gian yên bình ấy, sắc vàng hoa phượng như một biểu tượng của sự may mắn, phồn vinh, sưởi ấm lòng người và hứa hẹn một năm mới bình an.

Du khách có thể check-in cùng phượng vàng ở các địa điểm như Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Bảo Lộc, tu viện Bát Nhã, đường Phùng Hưng, đường Huỳnh Thúc Kháng…

Rực rỡ sắc phượng vàng những ngày đầu năm - Ảnh 1.

Phượng vàng nở rực một góc trời

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Rực rỡ sắc phượng vàng những ngày đầu năm - Ảnh 3.

Người dân thích thú chụp hình với phượng vàng

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Rực rỡ sắc phượng vàng những ngày đầu năm - Ảnh 4.

Phượng vàng nở rực trước trường học

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Rực rỡ sắc phượng vàng những ngày đầu năm - Ảnh 5.

Người dân không chỉ ngắm hoa mà còn hít thở không khí trong lành

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Rực rỡ sắc phượng vàng những ngày đầu năm - Ảnh 6.

Du khách có nhiều bức hình đẹp với phượng vàng

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Rực rỡ sắc phượng vàng những ngày đầu năm - Ảnh 7.

Từng cánh phượng vàng rơi cũng tạo nên khung cảnh nên thơ

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Rực rỡ sắc phượng vàng những ngày đầu năm - Ảnh 8.

Nhiều người đi phượt check-in dưới cây phượng vàng

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Rực rỡ sắc phượng vàng những ngày đầu năm - Ảnh 9.

Hoa phượng vàng không nở vào mùa hè mà lại nở vào mùa xuân

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Rực rỡ sắc phượng vàng những ngày đầu năm - Ảnh 10.

Mỗi đầu ngọn phượng vàng có hơn chục cành hoa chính, mỗi cành chính phân nhiều cành phụ, mỗi cành phụ lại mang hàng chục nụ, tạo thành chùm hoa

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH


Tin liên quan

Cây phượng vàng bung nở rực rỡ, nhuộm vàng một góc trời TP.HCM

Cây phượng vàng bung nở rực rỡ, nhuộm vàng một góc trời TP.HCM

Cây phượng vàng hơn 20 năm tuổi ven quốc lộ 56 đang vào mùa nở rộ, phủ kín sắc vàng rực rỡ, tạo nên khung cảnh nổi bật ở vùng ven TP.HCM.

Cây phượng nửa lá nửa hoa 'độc lạ Vũng Tàu' khiến du khách ngỡ ngàng hè 2025

'Đám mây lạ' nhìn giống phượng hoàng trên bầu trời TP.HCM: Chuyên gia nói gì?

Khám phá thêm chủ đề

Phượng vàng phượng vàng nở ở Lâm Đồng check-in phượng vàng Bảo Lộc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận