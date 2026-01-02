Phượng vàng rực rỡ đầu năm ở Bảo Lộc: 'Sứ giả mùa xuân' trên cao nguyên

Dưới ánh nắng ban mai của phố núi, cánh hoa phượng vàng mỏng manh, thanh tao nhưng lại mang lại sức sống vô cùng mãnh liệt. Mỗi khi làn gió thổi qua, những cánh hoa lại chao nghiêng rồi nhẹ nhàng đậu xuống đất trải thành tấm thảm lụa vàng dưới chân người qua lại. Cảnh tượng ấy khiến nhịp sống vốn dĩ lặng lẽ của Bảo Lộc bỗng trở nên thơ mộng và dịu dàng hơn.



Người dân và du khách về đây không chỉ để ngắm hoa, mà còn để hòa mình vào bầu không khí trong lành, tinh khôi của ngày đầu năm. Giữa không gian yên bình ấy, sắc vàng hoa phượng như một biểu tượng của sự may mắn, phồn vinh, sưởi ấm lòng người và hứa hẹn một năm mới bình an.

Du khách có thể check-in cùng phượng vàng ở các địa điểm như Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Bảo Lộc, tu viện Bát Nhã, đường Phùng Hưng, đường Huỳnh Thúc Kháng…

Phượng vàng nở rực một góc trời ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Người dân thích thú chụp hình với phượng vàng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phượng vàng nở rực trước trường học ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Người dân không chỉ ngắm hoa mà còn hít thở không khí trong lành ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Du khách có nhiều bức hình đẹp với phượng vàng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Từng cánh phượng vàng rơi cũng tạo nên khung cảnh nên thơ ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhiều người đi phượt check-in dưới cây phượng vàng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Hoa phượng vàng không nở vào mùa hè mà lại nở vào mùa xuân ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Mỗi đầu ngọn phượng vàng có hơn chục cành hoa chính, mỗi cành chính phân nhiều cành phụ, mỗi cành phụ lại mang hàng chục nụ, tạo thành chùm hoa ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH



