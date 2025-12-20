Cây phượng vàng khoe sắc giữa nắng rực rỡ

Giữa những ngày nắng đẹp cuối năm, một cây phượng vàng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi bung nở rực rỡ, nhuộm vàng cả một góc trời bên quốc lộ 56.

Cây phượng vàng này nằm sát quốc lộ 56, thuộc xã Châu Đức, TP.HCM (trước đây là xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cách ranh giới hành chính tỉnh Đồng Nai khoảng 500 m.

Cây phượng vàng nổi bật cạnh quốc lộ 56 ẢNH: LÊ LÂM

Khoảng hai tuần trở lại đây, cây bước vào thời điểm trổ hoa đồng loạt. Từ xa nhìn lại, tán cây vươn cao, phủ kín một mảng màu vàng óng nổi bật giữa nền trời xanh, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng không khỏi chậm lại để ngắm nhìn.

Trên tuyến quốc lộ 56, chỉ cần chạy xe từ xa, người đi đường đã có thể dễ dàng nhận ra dáng cây phượng vàng sừng sững, vươn thẳng lên trời như một điểm nhấn giữa không gian rộng lớn.

Theo chủ nhà, cây phượng vàng này đã hơn 20 năm tuổi, được trồng từ hạt giống mang về từ TP.Bảo Lộc. Qua thời gian, cây lớn dần, bén rễ sâu và trở thành “báu vật” xanh của gia đình.

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, cây có phần gốc lớn đến mức hai người ôm mới xuể, thân cao khoảng 15 mét, thẳng đứng. Phía trên là hệ thống cành nhánh tỏa rộng, nâng đỡ hàng triệu bông hoa vàng đang khoe sắc rực rỡ.

Choáng ngợp trước vẻ đẹp rực rỡ của cây phượng vàng bên quốc lộ 56

Mỗi khi gió nhẹ lướt qua, hàng ngàn cánh hoa lại rơi lả tả, phủ kín mặt đất xung quanh. Hoa rơi nhiều đến mức tạo thành một “thảm vàng” óng ánh, trải rộng trên khoảng đất trống gần 100 m² quanh gốc cây.

Chủ nhà cho biết thêm, cứ vào dịp cuối năm là cây lại nở hoa. Thời gian hoa bung nở chỉ kéo dài khoảng hai tuần rồi tàn. Nếu gặp mưa, chỉ sau một ngày, hoa có thể rụng gần như hết.

Rất may, năm nay cây phượng vàng nở đúng vào những ngày nắng đẹp. Không mưa, không gió lớn - như thể thiên nhiên cũng ưu ái - để những đóa hoa vàng có thể vươn mình trong nắng, phô bày trọn vẹn vẻ đẹp rực rỡ giữa đất trời đang độ sang xuân.