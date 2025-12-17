Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giảng viên đại học U.80 10 năm giữ lửa quán cơm 2.000 đồng
Video Đời sống

Giảng viên đại học U.80 10 năm giữ lửa quán cơm 2.000 đồng

Nguyễn Thúy An
Nguyễn Thúy An
17/12/2025 04:00 GMT+7

Hơn một thập kỷ qua, quán cơm xã hội ‘Mây Ngàn 1’ vẫn đều đặn đỏ lửa, phục vụ hàng trăm suất ăn giá 2.000 đồng cho người lao động nghèo. Bền bỉ giữ cho căn bếp ấy hoạt động là sự góp sức thầm lặng của nhiều người, trong đó có Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thạch, nay đã ngoài 70 tuổi.

Mỗi thứ ba, năm và bảy hằng tuần, từ sáng sớm, căn bếp của quán cơm xã hội ‘Mây Ngàn 1’ trên đường Lý Thường Kiệt lại bắt đầu một ngày quen thuộc. Hơn 300 suất cơm giá 2.000 đồng được chuẩn bị để kịp phục vụ những người đang vất vả mưu sinh giữa thành phố.

Người thầy 10 năm giữ lửa quán cơm 2.000 đồng - Ảnh 1.

Quán cơm xã hội Mây Ngàn 1 trở thành điểm đến quen thuộc của hàng trăm người vào mỗi thứ ba, thứ năm và thứ bảy hằng tuần.

Nguyễn Thúy An

Quán được thành lập từ năm 2015 bởi Hội cựu học sinh Trường Pétrus Ký, nay là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ngay từ những ngày đầu, thầy Lê Ngọc Thạch đã gắn bó với quán, không chỉ bằng sự ủng hộ về mặt tài chính mà còn bằng sự hiện diện trong từng buổi nấu.

Dù tuổi đã ngoài 70, nhưng đều đặn thứ năm hằng tuần, thầy vẫn có mặt từ sớm để xắn tay vào bếp, làm cùng mọi người từ những việc nhỏ nhất.

Người thầy 10 năm giữ lửa quán cơm 2.000 đồng - Ảnh 2.

Thầy Thạch và các bạn sinh viên tình nguyện có mặt từ sớm, tất bật chuẩn bị trước giờ mở cửa.

Nguyễn Thúy An

Đồng hành cùng thầy là gần 10 tình nguyện viên từ trung niên đến sinh viên trẻ. Mỗi người mỗi việc, phối hợp nhịp nhàng để kịp hoàn thành hàng trăm suất ăn trước giờ mở cửa.

Không chỉ là nơi phục vụ bữa ăn, quán cơm Mây Ngàn còn là điểm gặp gỡ của những người từng đứng trên bục giảng, nay chọn tiếp tục cống hiến theo một cách khác.

Khi rời quán cơm, thầy Thạch quay trở về phòng làm việc quen thuộc. Một nhịp sống lặng lẽ, giản dị, như chính cách thầy chọn để đồng hành cùng căn bếp Mây Ngàn suốt nhiều năm qua.

Người thầy 10 năm giữ lửa quán cơm 2.000 đồng - Ảnh 3.

Rời quán cơm, thầy Thạch trở lại với công việc nghiên cứu và viết sách, con đường thầy theo đuổi suốt nhiều năm.

Nguyễn Thuý An

cơm cho người nghèo điểm bán cơm 2.000 đồng Lê Ngọc Thạch
Xem thêm bình luận