Giảng viên đại học U.80 10 năm giữ lửa quán cơm 2.000 đồng

Mỗi thứ ba, năm và bảy hằng tuần, từ sáng sớm, căn bếp của quán cơm xã hội ‘Mây Ngàn 1’ trên đường Lý Thường Kiệt lại bắt đầu một ngày quen thuộc. Hơn 300 suất cơm giá 2.000 đồng được chuẩn bị để kịp phục vụ những người đang vất vả mưu sinh giữa thành phố.

Quán cơm xã hội Mây Ngàn 1 trở thành điểm đến quen thuộc của hàng trăm người vào mỗi thứ ba, thứ năm và thứ bảy hằng tuần. Nguyễn Thúy An

Quán được thành lập từ năm 2015 bởi Hội cựu học sinh Trường Pétrus Ký, nay là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ngay từ những ngày đầu, thầy Lê Ngọc Thạch đã gắn bó với quán, không chỉ bằng sự ủng hộ về mặt tài chính mà còn bằng sự hiện diện trong từng buổi nấu.

Dù tuổi đã ngoài 70, nhưng đều đặn thứ năm hằng tuần, thầy vẫn có mặt từ sớm để xắn tay vào bếp, làm cùng mọi người từ những việc nhỏ nhất.

Thầy Thạch và các bạn sinh viên tình nguyện có mặt từ sớm, tất bật chuẩn bị trước giờ mở cửa. Nguyễn Thúy An

Đồng hành cùng thầy là gần 10 tình nguyện viên từ trung niên đến sinh viên trẻ. Mỗi người mỗi việc, phối hợp nhịp nhàng để kịp hoàn thành hàng trăm suất ăn trước giờ mở cửa.

Không chỉ là nơi phục vụ bữa ăn, quán cơm Mây Ngàn còn là điểm gặp gỡ của những người từng đứng trên bục giảng, nay chọn tiếp tục cống hiến theo một cách khác.

Khi rời quán cơm, thầy Thạch quay trở về phòng làm việc quen thuộc. Một nhịp sống lặng lẽ, giản dị, như chính cách thầy chọn để đồng hành cùng căn bếp Mây Ngàn suốt nhiều năm qua.