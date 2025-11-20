Người phụ nữ 6 năm nấu cơm 2.000 đồng cho người nghèo: ‘Mình trả ơn cuộc đời’

Chỉ trong vòng 2 tiếng, gần 300 suất cơm chay được trao đến tay khách, ai cũng ra về no bụng, ấm lòng. Mức giá 2.000 đồng tại chỗ, 20.000 đồng mang đi, nhưng khách được trả tùy tâm nếu muốn. Đằng sau con số “gì kỳ” ấy là cả một câu chuyện về lòng biết ơn, sự sẻ chia và tình người.

Hành trình của chị Long bắt đầu từ trải nghiệm cá nhân. Cách đây 15 năm, khi chăm sóc người thân mắc ung thư tại bệnh viện Ung Bướu, chị từng được nhận những suất cơm từ thiện của các mạnh thường quân. Cảm giác ấm áp và biết ơn ấy đã gieo trong chị khát vọng trả ơn cuộc đời, bằng chính những bữa ăn ấm áp dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, ước mơ ấy trở thành hiện thực với quán chay đầu tiên.

Quán chay 2.000 đồng của chị Long nằm ở số 323 Hồng Lạc (Q.Tân Bình, TP.HCM) Nguyễn Thúy An

Từ một căn bếp nhỏ ở trong nhà, quán chay dần trở thành điểm tựa quen thuộc cho hàng trăm người mỗi ngày. Dù tiền thuê nhà tăng, mặt bằng thay đổi, nhân lực lúc có lúc không, chị Long vẫn giữ mức giá 2.000 đồng hoặc miễn phí cho những ai thật sự cần. Mỗi bữa ăn ra đời không chỉ là cơm, mà là sự quan tâm, là niềm an ủi cho những người khó khăn.

Quán chay của chị Long trở thành điểm đến quen thuộc của hàng trăm người mỗi ngày Nguyễn Thúy An

Quán tồn tại không nhờ lời kêu gọi, mà nhờ sự bền bỉ của hai vợ chồng. Chi phí mỗi tháng lên tới cả trăm triệu, nhưng chị vẫn duy trì bếp. Sự chăm chỉ và kiên nhẫn ấy biến từng suất cơm nhỏ bé trở thành một hành động tử tế thực sự.

Chị Long tất bật chuẩn bị trước giờ mở cửa Nguyễn Thúy An

Với chị Long, nấu ăn không chỉ là công việc. Đó là cách chị thực hành “tôn giáo của riêng mình”: sống tử tế. Không hơn thua, không toan tính, chỉ nấu một bữa ăn đủ đầy cho những người kém may mắn hơn, mỗi ngày như một niềm vui, một sự trả ơn cuộc đời.