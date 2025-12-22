Tăng tốc giải phóng mặt bằng hai cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, Tân Phú - Bảo Lộc

Sáng 22.12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải làm việc với các sở, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) hai dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và Tân Phú - Bảo Lộc.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (dài 68,53 km), tổng diện tích đất phải thu hồi hơn 539,4 ha; ảnh hưởng 2.448 hồ sơ, công tác GPMB đã tiến rất sát kế hoạch. Toàn tuyến hoàn thành trên 99% khâu kiểm đếm, xét pháp lý, hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất đang chuyển sang giai đoạn phê duyệt và chi trả bồi thường.

Nhiều địa phương bứt tốc rõ rệt như P.1Bảo Lộc hoàn tất 100% kiểm đếm, đã phê duyệt đợt đầu hơn 54,6 tỉ đồng, các hồ sơ còn lại đang được đối thoại, dự kiến hoàn thành trước ngày 24.12.2025. Các xã Bảo Lâm 2, Gia Hiệp, Hiệp Thạnh ghi nhận tiến độ thông suốt, thuộc nhóm các xã dẫn đầu toàn tuyến. Riêng xã Hiệp Thạnh đã phê duyệt bồi thường theo 3 đợt, tổng giá trị khoảng 400 tỉ đồng.

Phối cảnh cầu vượt cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương qua xã Bảo Lâm ẢNH: D.A

Những khó khăn nằm ở tính pháp lý đất đai

Những xã có khối lượng GPMB lớn như Di Linh, Đức Trọng nhưng vẫn bám sát kế hoạch, đã triển khai phê duyệt tập trung trong các ngày 22 - 24.12. Theo ông Huỳnh Văn Minh, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, các vướng mắc, chậm trễ ở dự án này chủ yếu xuất phát từ đo đạc kỹ thuật, pháp lý đất đai.

Đối với dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (dài 53,88 km), tiến độ GPMB đạt khoảng 86%. Trong tổng số 913 hồ sơ bị ảnh hưởng, đã kiểm đếm 784 hồ sơ, áp giá và công khai đối với 556 hộ dân có đất bị giải tỏa, với tổng kinh phí gần 586 tỉ đồng.

Tiến độ tại P.1 Bảo Lộc cơ bản hoàn tất, đang chuẩn bị trình phê duyệt gần 200 hồ sơ. P.2 Bảo Lộc tiến độ chậm hơn do khối lượng lớn. Tiến độ chậm nhất hiện nay nằm ở khu vực xã Đạ Huoai.

Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, tại đây còn có những hồ sơ vướng tranh chấp, đất nông lâm trường, tính pháp lý phức tạp. Ở xã Đạ Tẻh 2 đã cơ bản hoàn thành kiểm đếm, hiện chờ phê duyệt bản đồ địa chính để trình phương án bồi thường.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp đẩy nhanh tiến độ 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương ẢNH: C.T.V.

Cũng theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, về cơ bản, công tác GPMB hai dự án cao tốc chiến lược đang bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng. Các vướng mắc pháp lý đất đai sẽ được tháo gỡ dứt điểm trong những ngày cuối năm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương là công trình trọng điểm, mang tính chiến lược, tạo đột phá về giao thông, kết nối Tây nguyên với Đông Nam bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, tập trung GPMB và giải ngân nguồn vốn, ưu tiên chi trả cho các hồ sơ đã đủ điều kiện pháp lý, quyết tâm hoàn thành công tác GPMB hai dự án cao tốc trên, về đích đúng tiến độ đã cam kết.