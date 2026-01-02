Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Năm mới, hơn 500 người đến tháp Nghinh Phong đổ mồ hôi vì điều đặc biệt

Phan Diệp
Phan Diệp
02/01/2026 14:30 GMT+7

Sáng 1.1, hơn 500 người tập trung tại tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hoà, Đắk Lắk) tham gia giải chạy thiện nguyện, tặng quà cho học sinh khó khăn sau trận lũ lụt lịch sử hồi tháng 11.

5 giờ sáng đầu năm mới 2026, hơn 500 người có mặt tại vạch xuất phát ở tháp Nghinh Phong, tham gia giải chạy New Year Run 2026 - Bước chạy vì trẻ em với cự ly 5 km và 10 km. Giải được Câu lạc bộ Phú Yên Marathon (PYM) thuộc Hội Chạy bộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Theo đó, với sự hỗ trợ từ các cá nhân, đơn vị... câu lạc bộ đã tặng quà cho 18 học sinh khó khăn có thành tích học tập xuất sắc trên địa bàn, mỗi em 1 triệu đồng. Món quà nhỏ gửi gắm tình cảm của cộng đồng yêu chạy bộ, cho thấy sự nỗ lực của các em luôn được nhìn thấy và trân trọng.

"Người chạy bộ không chỉ chạy vì sức khỏe bản thân mà còn kết nối làm thêm nhiều điều ý nghĩa vì cộng đồng. Các thành viên tham gia chạy bộ khá muộn nên chúng tôi muốn lan tỏa và truyền động lực tập luyện đến các em nhỏ, xây dựng nền tảng thể chất khỏe mạnh cho thế hệ tương lai", anh Nguyễn Hữu Đại (42 tuổi) - Chủ tịch câu lạc bộ cho biết.

Năm mới, hơn 500 người đến tháp Nghinh Phong, đổ mồ hôi vì điều đặc biệt - Ảnh 1.

Ban tổ chức tặng quà cho học sinh khó khăn có thành tích xuất sắc tại giải chạy

Ảnh: P.Y.M

Câu lạc bộ Phú Yên Marathon tập hợp nhiều thành viên yêu thích môn chạy bộ ở khu vực tỉnh Phú Yên cũ, chính thức ra đời đầu tháng 11. Chưa kịp tập hợp để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chạy bộ thì trận lũ lịch sử xảy ra nên các thành viên kết nối, hỗ trợ bà con vùng lũ suốt cả tháng.

Cụ thể, chương trình Áo ấm cho em của câu lạc bộ kết nối với nhà hảo tâm đã tặng khoảng 2.500 chiếc áo ấm, đồng phục cho trẻ em và hàng ngàn suất quà cho người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Trong tương lai, câu lạc bộ tiếp tục các hoạt động thiện nguyện vì trẻ em. Đặc biệt là hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em ở vùng sâu vùng xa có năng khiếu tham gia các giải chạy bộ, ươm mầm tài năng.

Năm mới, hơn 500 người đến tháp Nghinh Phong, đổ mồ hôi vì điều đặc biệt - Ảnh 2.

Câu lạc bộ kết nối tặng áo ấm, đồng phục cho học sinh sau lũ lụt

Ảnh: P.Y.M

Năm mới, hơn 500 người đến tháp Nghinh Phong, đổ mồ hôi vì điều đặc biệt - Ảnh 3.

Hơn 500 người khởi đầu năm mới bằng những bước chân nhân ái

Ảnh: P.Y.M

Tham gia giải chạy, vận động viên Nguyễn Văn Long cho biết, thông thường giải chạy bộ phong trào được tổ chức vào các ngày cuối tuần. Việc một câu lạc bộ mới thành lập, tổ chức giải chạy hướng đến cộng đồng vào ngày đầu năm mới là điều rất đặc biệt.

Hôm đó, mọi người đã gặp nhau, trao nhau những lời chúc mừng năm mới, cùng nhau gieo những "hạt giống thiện lành bằng chính những bước chạy". "Tôi cảm nhận được những bước chạy tử tế và trái tim ấm áp của hơn 500 người sáng đầu năm. Họ đã góp phần xây dựng hình ảnh về con người năng động, giàu nhân ái trên quê hương mình", anh Long chia sẻ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
