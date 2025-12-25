Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chính quyền xã Củ Chi đối thoại để gỡ khó cho doanh nghiệp

Trần Kha
Trần Kha
25/12/2025 14:39 GMT+7

Sáng 25.12, UBND xã Củ Chi tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nhằm lắng nghe tâm tư và thúc đẩy kinh tế địa phương năm 2025.

Tại hội nghị, chính quyền xã Củ Chi cùng các cơ quan chuyên môn đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phổ biến các chính sách mới về thuế và quy định phòng cháy chữa cháy cho cộng đồng kinh doanh trên địa bàn.

Chính quyền xã Củ Chi đối thoại để gỡ khó cho doanh nghiệp- Ảnh 1.

UBND xã Củ Chi đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

ẢNH: CTV

Trong không khí cởi mở, đại diện các doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu lên những vướng mắc thực tế. Vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay là nhu cầu xây dựng các khu nhà lưu trú cho công nhân và các dịch vụ bổ trợ như nhà ở xã hội, trường học. Đây được xem là yếu tố cốt lõi để doanh nghiệp giữ chân người lao động, ổn định sản xuất.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng kiến nghị thành lập kênh thông tin chung và tiến tới thành lập hội doanh nghiệp xã. Việc này không chỉ giúp các đơn vị gắn kết, tạo chuỗi liên kết sản xuất mà còn đóng vai trò là cầu nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương.

Ông Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Củ Chi đã ghi nhận và trực tiếp giải đáp các kiến nghị. Lãnh đạo xã khẳng định sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư nhằm hướng tới sự phát triển bền vững.

Chính quyền xã Củ Chi đối thoại để gỡ khó cho doanh nghiệp- Ảnh 2.

Đại diện doanh nghiệp nêu lên những vướng mắc thực tế

ẢNH: CTV

Chính quyền xã Củ Chi đối thoại để gỡ khó cho doanh nghiệp- Ảnh 3.

Lãnh đạo xã khẳng định sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư

ẢNH: CTV

Chính quyền xã Củ Chi đối thoại để gỡ khó cho doanh nghiệp- Ảnh 4.

Ông Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Củ Chi phát biểu tại hội nghị

ẢNH: CTV

Chính quyền xã Củ Chi đối thoại để gỡ khó cho doanh nghiệp- Ảnh 5.

Trao tặng học bổng cho các em học sinh giỏi

ẢNH: CTV

Hội nghị không chỉ thể hiện tinh thần cầu thị của chính quyền xã Củ Chi mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy kinh tế địa phương tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Nhân dịp này, đại diện 5 doanh nghiệp trên địa bàn đã trao tặng 5 suất học bổng thường xuyên cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng/tháng, được duy trì trong vòng 1 năm nhằm tiếp sức cho các em đến trường.

Tin liên quan

Sửa chữa, cải tạo nhà ở cho gia đình chính sách ở Củ Chi

Sửa chữa, cải tạo nhà ở cho gia đình chính sách ở Củ Chi

Ngày 3.10, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi đã phối hợp với Đoàn TNCS HCM, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan tổ chức lễ khởi công công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Khám phá thêm chủ đề

xã Củ Chi doanh nghiệp phòng cháy chữa cháy khu nhà lưu trú nhà ở xã hội trường học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận