Chính quyền xã Củ Chi đối thoại để gỡ khó cho doanh nghiệp

Tại hội nghị, chính quyền xã Củ Chi cùng các cơ quan chuyên môn đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phổ biến các chính sách mới về thuế và quy định phòng cháy chữa cháy cho cộng đồng kinh doanh trên địa bàn.

UBND xã Củ Chi đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ẢNH: CTV

Trong không khí cởi mở, đại diện các doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu lên những vướng mắc thực tế. Vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay là nhu cầu xây dựng các khu nhà lưu trú cho công nhân và các dịch vụ bổ trợ như nhà ở xã hội, trường học. Đây được xem là yếu tố cốt lõi để doanh nghiệp giữ chân người lao động, ổn định sản xuất.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng kiến nghị thành lập kênh thông tin chung và tiến tới thành lập hội doanh nghiệp xã. Việc này không chỉ giúp các đơn vị gắn kết, tạo chuỗi liên kết sản xuất mà còn đóng vai trò là cầu nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương.

Ông Hứa Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Củ Chi đã ghi nhận và trực tiếp giải đáp các kiến nghị. Lãnh đạo xã khẳng định sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư nhằm hướng tới sự phát triển bền vững.

Đại diện doanh nghiệp nêu lên những vướng mắc thực tế ẢNH: CTV

Lãnh đạo xã khẳng định sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư ẢNH: CTV

Ông Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Củ Chi phát biểu tại hội nghị ẢNH: CTV

Trao tặng học bổng cho các em học sinh giỏi ẢNH: CTV

Hội nghị không chỉ thể hiện tinh thần cầu thị của chính quyền xã Củ Chi mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy kinh tế địa phương tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Nhân dịp này, đại diện 5 doanh nghiệp trên địa bàn đã trao tặng 5 suất học bổng thường xuyên cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng/tháng, được duy trì trong vòng 1 năm nhằm tiếp sức cho các em đến trường.