Sửa chữa, cải tạo nhà ở cho gia đình chính sách ở Củ Chi

Đây là hoạt động thiết thực, tri ân người có công, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2025 - 2030).



Lễ khởi công công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở xã Củ Chi ẢNH: CTV

Công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở lần này (thực hiện 4 căn nhà ở, với chi phí hơn 600 triệu đồng) hướng đến sự hỗ trợ trực tiếp các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đang gặp khó khăn về chỗ ở, nhằm giúp họ ổn định cuộc sống, vơi bớt gánh nặng mưu sinh.

Đây không chỉ là việc làm thể hiện tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" - truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng cộng đồng gắn kết, nhân ái.

Với sự chung tay của các ban ngành, đối tác, công trình dự kiến hoàn thành trong thời gian sớm nhất, mang lại mái ấm khang trang cho các gia đình chính sách ở xã Củ Chi. Sự kiện không chỉ khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng mà còn góp phần tạo động lực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố đề ra.