Trao quà 'Chia sẻ yêu thương' cho hộ khó khăn ấp Giữa C, xã Củ Chi

Sáng 31.8, tại ấp Giữa C, xã Củ Chi, chương trình trao quà "Chia sẻ yêu thương" đã được UBND xã Củ Chi (huyện Củ Chi cũ, TP.HCM) phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi và nhà hảo tâm tổ chức, nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Giữa C.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn trong cuộc sống.

Tại buổi lễ, 100 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng, đã được trao cho các hộ dân trên địa bàn ấp Giữa C ẢNH: CTV

Tham dự chương trình có ông Trần Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND xã Củ Chi; bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn xã; bà Lê Thị Hải Yến, Bí thư ấp Giữa C; cùng đại diện gia đình bà Huỳnh Thị Gái, đơn vị tài trợ. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của các ban ngành, đoàn thể ấp và đông đảo bà con nhân dân tại ấp Giữa C.

Tại buổi lễ, 100 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng, đã được trao tận tay các hộ gia đình khó khăn. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm và sự quan tâm của chính quyền địa phương, các tổ chức và nhà hảo tâm, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình "Chia sẻ yêu thương" không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn, khơi dậy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng, người dân xã Củ Chi.