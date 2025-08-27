Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Pharmacity chăm sóc sức khỏe 'khối nhân dân' dịp Đại lễ

Nguồn: Pharmacity
27/08/2025 21:15 GMT+7

Hòa chung không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, hệ thống nhà thuốc Pharmacity đã triển khai chuỗi hoạt động ý nghĩa, thể hiện vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Các Trạm sức khỏe lưu động được đặt tại những địa điểm trọng điểm của thủ đô như Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Lớn, và Cung Thể thao Quần Ngựa, sẽ phát hàng ngàn chai nước suối miễn phí chăm sóc sức khỏe người dân và du khách xuyên suốt những ngày diễn ra Đại lễ.

Pharmacity chăm sóc sức khỏe 'khối nhân dân' dịp Đại lễ - Ảnh 1.

Ngày đầu tiên "ra quân" đội ngũ dược sĩ của Pharmacity nhận được rất nhiều lời cảm ơn đến từ "khối nhân dân"

Pharmacity chăm sóc sức khỏe 'khối nhân dân' dịp Đại lễ - Ảnh 2.

Từng chai nước mát được gửi tới người dân

Những hoạt động này là minh chứng rõ nét cho cam kết lâu dài của Pharmacity trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, được cụ thể hóa qua việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Sự hợp tác chiến lược này không chỉ nhằm triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dịp Đại lễ Quốc khánh 2025, mà còn hướng tới việc nâng cao nhận thức về sức khỏe cho người dân trên cả nước.

Pharmacity chăm sóc sức khỏe 'khối nhân dân' dịp Đại lễ - Ảnh 3.

Lực lượng phục vụ Đại lễ cũng được chăm sóc tận tình

Pharmacity chăm sóc sức khỏe 'khối nhân dân' dịp Đại lễ - Ảnh 4.

Thời tiết Hà Nội hôm nay nắng mưa thất thường, nhiều người dân đã cần sự giúp đỡ từ đội ngũ y tế từ Trạm sức khỏe lưu động của Pharmacity tại điểm Nhà hát Kịch Hà Nội

Với vai trò là một trong những chuỗi nhà thuốc hàng đầu Việt Nam, Pharmacity đang ngày càng khẳng định vị thế không chỉ là một đơn vị kinh doanh dược phẩm, mà còn là một đối tác tin cậy của Chính phủ và cộng đồng trong các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh và thịnh vượng.

Đây không phải là lần đầu tiên Pharmacity thể hiện sự đồng hành cùng các sự kiện lớn của dân tộc. Trước đó, trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Pharmacity cũng đã có mặt tại TP.HCM, phát hơn 30.000 chai nước, hàng chục ngàn quạt cầm tay và cờ Tổ quốc, góp phần tạo nên một không khí lễ hội trang trọng và thắm tình quân dân.

