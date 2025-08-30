Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

TP.HCM: Giải bóng bàn tứ hùng và trao học bổng cho trẻ em nghèo ở Củ Chi

Trần Kha
Trần Kha
30/08/2025 16:41 GMT+7

Sáng 29 và 30.8, xã Củ Chi (TP.HCM) tổ chức giải bóng bàn tứ hùng và trao học bổng cho trẻ em khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và xây dựng đời sống văn hóa.

Sáng 29 và 30.8, tại Văn phòng ấp văn hóa Tân Lập 1, UBND xã Củ Chi (huyện Củ Chi cũ), TP.HCM đã tổ chức giải bóng bàn tứ hùng nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Củ Chi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh 2.9.

TP.HCM: Giải bóng bàn tứ hùng và trao học bổng cho trẻ em nghèo ở Củ Chi- Ảnh 1.

Giải đấu không chỉ mang đến không khí thi đua sôi nổi mà còn góp phần khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng

ẢNH: CTV

Tham dự giải đấu có ông Trần Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND xã Củ Chi; ông Phan Văn Vẹ, Trưởng ấp Tân Lập; ông Thái Văn Năng, Trưởng ấp Tân Lập 1; ông Lâm Duy Cường, Chủ nhiệm Câu lạc bộ bóng bàn, cùng đông đảo vận động viên đến từ các đơn vị trên địa bàn. 

Giải đấu không chỉ mang đến không khí thi đua sôi nổi mà còn góp phần khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.

Đây là một hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở, hướng đến mục tiêu phát triển nông thôn mới văn minh, giàu đẹp.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc, đồng thời ghi nhận tinh thần thi đấu trung thực, đoàn kết của các đội.

TP.HCM: Giải bóng bàn tứ hùng và trao học bổng cho trẻ em nghèo ở Củ Chi- Ảnh 2.

Ông Trần Quang Thái, Phó chủ tịch UBND xã Củ Chi trao quà, suất học bổng cho các học sinh

ẢNH: CTV

Đặc biệt, nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao 12 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã (Củ Chi). 

Những phần quà ý nghĩa này không chỉ hỗ trợ các em về vật chất mà còn tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình học tập, vươn tới tương lai tươi sáng.

