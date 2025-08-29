Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khánh thành Trường tiểu học Tân Thông Hội hơn 110 tỉ đồng tại Củ Chi

Trần Kha
Trần Kha
29/08/2025 19:08 GMT+7

Sáng 29.8, Trường tiểu học Tân Thông Hội tại xã Củ Chi (huyện Củ Chi cũ), TP.HCM với tổng vốn đầu tư hơn 110 tỉ đồng, đã chính thức khánh thành. Công trình chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, mang ý nghĩa lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.

Sáng 29.8, UBND xã Củ Chi phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi tổ chức lễ khánh thành Trường tiểu học Tân Thông Hội. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp giáo dục của địa phương, đồng thời là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh 2.9.

Khánh thành Trường tiểu học Tân Thông Hội hơn 110 tỉ đồng tại Củ Chi- Ảnh 1.

Ông Trần Quang Thái, Phó chủ tịch UBND xã Củ Chi phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: TRẦN KHA

Trường tiểu học Tân Thông Hội được xây dựng với quy mô hiện đại, gồm 20 phòng học, các phòng chức năng, sân chơi... và các hạng mục phụ trợ khác. Tổng kinh phí đầu tư hơn 110 tỉ đồng. Công trình khởi công từ ngày 16.10.2024 và hoàn thành ngày 25.8.2025, vượt tiến độ đề ra. Sau khi nghiệm thu, công trình đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và quy định về trường học.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Trần Quang Thái, Phó chủ tịch UBND xã Củ Chi, nhấn mạnh: "Trường tiểu học Tân Thông Hội không chỉ là nơi ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng thế hệ tương lai mà còn là biểu tượng cho niềm tin, khát vọng và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục. Công trình này thể hiện tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của người dân và các đơn vị thi công". Ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến 8 hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, cũng như các đơn vị thi công đã nỗ lực hoàn thành dự án đúng tiến độ với tinh thần trách nhiệm cao.

Công trình khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi trường học tập khang trang, an toàn và thân thiện. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa giáo dục, hướng tới đạt chuẩn quốc gia cho khối tiểu học tại Củ Chi.

Khánh thành Trường tiểu học Tân Thông Hội hơn 110 tỉ đồng tại Củ Chi- Ảnh 2.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường tiểu học Tân Thông Hội

ẢNH: TRẦN KHA

Khánh thành Trường tiểu học Tân Thông Hội hơn 110 tỉ đồng tại Củ Chi- Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND xã Củ Chi trao quà, suất học bổng các em học sinh

ẢNH: TRẦN KHA

Khánh thành Trường tiểu học Tân Thông Hội hơn 110 tỉ đồng tại Củ Chi- Ảnh 4.

Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất bên trong trường

ẢNH: TRẦN KHA

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Củ Chi cùng các đơn vị, cá nhân đã trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục hành trình học tập.

Sự kiện khánh thành Trường tiểu học Tân Thông Hội không chỉ là niềm tự hào của người dân Củ Chi mà còn là minh chứng cho sự chung tay vì sự nghiệp "trồng người", hướng tới một tương lai giáo dục bền vững và phát triển.

Khám phá thêm chủ đề

Củ Chi học bổng Công trình học tập
Xem thêm bình luận