Trao tặng 1.000 phần quà tết cho bệnh nhi và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Với chủ đề “Hạnh phúc nảy mầm”, lãnh đạo Quỹ Khởi Sự Từ Tâm phối hợp cùng Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM – Cơ sở 2 thăm hỏi, động viên và trao 300 phần quà tết đến các bệnh nhi và bệnh nhân đang điều trị nội trú.

Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng và 800.000 đồng tiền mặt, góp phần chia sẻ gánh nặng chi phí, tiếp thêm động lực để người bệnh an tâm điều trị trong những ngày cận tết.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh tặng quà cho các bệnh nhi Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM – Cơ sở 2

ẢNH: LÊ PHI

Hoạt động này được triển khai xuyên suốt từ ngày 28.01 đến 15.02.2026, để trao 1.000 suất quà với tổng trị giá 1 tỉ đồng tại 7 bệnh viện gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung Bướu – Cơ sở 2, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và Bệnh viện Trung ương Huế.

Bên cạnh đó, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm còn triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, trao quà cho trẻ mồ côi, người dân có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế khác, góp phần an sinh xã hội tại 25 điểm ở các tỉnh thành, với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

Lãnh đạo Quỹ Khởi Sự Từ Tâm và Quỹ Học bổng Vừ A Dính chụp ảnh cùng lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: LÊ PHI

Trải qua 17 năm đồng hành cùng cộng đồng, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm (tiền thân là Quỹ Từ thiện Kim Oanh) tiếp tục cam kết gắn bó lâu dài với trẻ em và những hoàn cảnh kém may mắn, để mỗi mùa xuân không chỉ là thời điểm sum vầy, mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.