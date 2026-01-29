Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Trao tặng 1.000 phần quà tết cho bệnh nhi và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
Video Sức khỏe

Trao tặng 1.000 phần quà tết cho bệnh nhi và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Vũ Đoan
Vũ Đoan
29/01/2026 08:49 GMT+7

Ngày 28.1.2026, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm phối hợp cùng Quỹ Học bổng Vừ A Dính tổ chức hoạt động “Gieo Xuân – Mùa 3” trao tặng quà tết cho bệnh nhi và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhằm góp phần sẻ chia, động viên tinh thần người bệnh trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Với chủ đề “Hạnh phúc nảy mầm”, lãnh đạo Quỹ Khởi Sự Từ Tâm phối hợp cùng Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM – Cơ sở 2 thăm hỏi, động viên và trao 300 phần quà tết đến các bệnh nhi và bệnh nhân đang điều trị nội trú.

Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng và 800.000 đồng tiền mặt, góp phần chia sẻ gánh nặng chi phí, tiếp thêm động lực để người bệnh an tâm điều trị trong những ngày cận tết.

Trao tặng 1.000 phần quà tết cho bệnh nhi và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh tặng quà cho các bệnh nhi Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM – Cơ sở 2

ẢNH: LÊ PHI

Hoạt động này được triển khai xuyên suốt từ ngày 28.01 đến 15.02.2026, để trao 1.000 suất quà với tổng trị giá 1 tỉ đồng tại 7 bệnh viện gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung Bướu – Cơ sở 2, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và Bệnh viện Trung ương Huế.

Bên cạnh đó, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm còn triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, trao quà cho trẻ mồ côi, người dân có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế khác, góp phần an sinh xã hội tại 25 điểm ở các tỉnh thành, với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

Trao tặng 1.000 phần quà tết cho bệnh nhi và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn- Ảnh 2.

Lãnh đạo Quỹ Khởi Sự Từ Tâm và Quỹ Học bổng Vừ A Dính chụp ảnh cùng lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy

ẢNH: LÊ PHI

Trải qua 17 năm đồng hành cùng cộng đồng, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm (tiền thân là Quỹ Từ thiện Kim Oanh) tiếp tục cam kết gắn bó lâu dài với trẻ em và những hoàn cảnh kém may mắn, để mỗi mùa xuân không chỉ là thời điểm sum vầy, mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Tin liên quan

Ấm lòng những phần quà tết của Kim Oanh Group đến với bà con nghèo

Ấm lòng những phần quà tết của Kim Oanh Group đến với bà con nghèo

Tiếp tục chương trình Chào tết Quý Mão - đón xuân giao hòa. Báo Thanh Niên và Kim Oanh Group với sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, đã trao thêm 900 phần quà cho bà con nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mang tết đến gần hơn với bệnh nhân ung thư

Khám phá thêm chủ đề

Quỹ Khởi sự Từ tâm Quà tết bệnh nhi ung thư bệnh nhân nghèo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận