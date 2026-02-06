Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Saigontourist Group tìm đường bứt phá để giữ vai trò dẫn dắt du lịch

Vũ Phượng
Vũ Phượng
06/02/2026 20:53 GMT+7

Hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo Saigontourist Group cùng bàn chiến lược phát triển đến năm 2035, hướng tới chuyển đổi toàn diện và vai trò dẫn dắt du lịch Việt Nam.

Chiều 6.2, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức hội thảo "Saigontourist Group - Chiến lược đến 2035: Cơ hội vàng để chuyển đổi, đột phá và phát triển" tại khách sạn Rex Sài Gòn, TP.HCM.

Saigontourist Group tìm đường bứt phá để giữ vai trò dẫn dắt du lịch- Ảnh 1.

Hội thảo diễn ra chiều 6.2 tại khách sạn Rex Sài Gòn

ẢNH: SGT

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, đồng thời TP.HCM triển khai mạnh mẽ các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 sửa đổi bổ sung Nghị quyết 98 của Quốc hội, tạo không gian phát triển và thử nghiệm đột phá cho các doanh nghiệp đầu ngành.

Hội thảo quy tụ hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế - du lịch hàng đầu, cùng ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn hệ thống Saigontourist Group.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group cho biết, đây là thời điểm để đơn vị nhìn lại toàn diện mô hình phát triển hiện nay.

Saigontourist Group tìm đường bứt phá để giữ vai trò dẫn dắt du lịch- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group

ẢNH: SGT

Trên cơ sở đó, Saigontourist Group xác lập tầm nhìn chiến lược đến năm 2035, phù hợp với định hướng lớn của Đảng, Nhà nước và TP.HCM về vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong các ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo Chủ tịch Saigontourist Group, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, chuyển đổi không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc đối với các tập đoàn lớn: "Chuyển đổi ở đây không chỉ là chuyển đổi số, mà còn là chuyển đổi tư duy quản trị, mô hình tổ chức, cách tạo ra giá trị và vai trò của doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau, ngay cả khi đang ở vị trí dẫn đầu".

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu theo dõi chuỗi tham luận chuyên sâu xoay quanh chiến lược phát triển Saigontourist Group đến năm 2035. Các chuyên gia tập trung phân tích xu hướng du lịch toàn cầu và Việt Nam trong 10 - 15 năm tới, đồng thời đánh giá sức cạnh tranh, tiềm năng và những điểm nghẽn trong mô hình phát triển hiện nay.

Saigontourist Group tìm đường bứt phá để giữ vai trò dẫn dắt du lịch- Ảnh 3.

Các chuyên gia tham gia thảo luận tại hội thảo

ẢNH: SGT

Từ đó, nhiều khuyến nghị được đưa ra về chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh - bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới quản trị doanh nghiệp.

Nhiều ý kiến chuyên gia khẳng định Saigontourist Group là doanh nghiệp hiếm hoi tại Việt Nam có đủ quy mô, hệ sinh thái và thương hiệu để đóng vai trò "trụ cột dẫn dắt" trong phát triển du lịch quốc gia - không chỉ vì mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp mà còn vì sứ mệnh lan tỏa mô hình phát triển bền vững cho toàn ngành.

Hội thảo được xem là bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình xây dựng chiến lược dài hạn của Saigontourist Group, hướng tới mục tiêu đến năm 2035 trở thành tập đoàn du lịch - dịch vụ dẫn dắt hệ sinh thái du lịch Việt Nam, phát triển theo hướng xanh, thông minh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

