Saigontourist Group đặt mục tiêu nâng tầm các lễ hội du lịch - ẩm thực năm 2026

Ngày 6.2, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo, năm 2025, tổng doanh thu toàn hệ thống đạt 2.538 tỉ đồng, tăng 11,2% so với năm 2024 và hoàn thành 102% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 672,5 tỉ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ và vượt 103% kế hoạch năm.

Ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Saigontourist Group phát biểu tại hội nghị ẢNH: DIỆU MI

Tổng lượt khách lưu trú đạt gần 476.000 lượt, công suất phòng bình quân đạt 61,3%, trong đó nhiều khách sạn 4 - 5 sao tại trung tâm thành phố đạt công suất từ 72 - 88%.

Năm 2025, Saigontourist Group đã đồng hành cùng nhiều đoàn công tác cấp cao của Đảng, Nhà nước và TP.HCM tại các thị trường trọng điểm như châu Âu, châu Á, Trung Đông… góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam và TP.HCM ra thế giới.

Các sự kiện văn hóa - du lịch - ẩm thực tiếp tục tạo dấu ấn quốc tế, nổi bật như lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group liên tiếp được vinh danh nhiều năm liền; Vietnam Phở Festival tại Singapore; lễ hội ẩm thực Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản); và đường hoa Nguyễn Huệ tết 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: SGT

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Saigontourist Group cho biết, năm 2026, đơn vị đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam, hướng tới thương hiệu mạnh trong khu vực ở các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, lữ hành, giải trí và đào tạo; đóng góp vào mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP.HCM và cả nước.

Saigontourist Group phấn đấu đạt 2,3 triệu lượt khách, doanh thu 18.800 tỉ đồng, hiệu quả kinh doanh 5.050 tỉ đồng và nộp ngân sách 3.960 tỉ đồng.

Ông Trương Đức Hùng nhấn mạnh, tổng công ty sẽ tập trung khai thác các sản phẩm mới, khả năng cạnh tranh và sinh lợi cao; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng các yêu cầu cao và đa dạng của khách hàng.

Saigontourist Group khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2025 ẢNH: DIỆU MI

Saigontourist Group sẽ tiếp tục tổ chức, lựa chọn tham gia đồng tổ chức các sự kiện quảng bá quốc tế quy mô lớn tại các thị trường trọng điểm, trong đó có sự kiện Vietnam Festival Phở, các chương trình giới thiệu quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam gắn với sản phẩm dịch vụ, du lịch Saigontourist Group tổ chức tại các nước; đồng thời nâng tầm các sự kiện thường niên mang dấu ấn thương hiệu như đường hoa Nguyễn Huệ, lễ hội văn hóa - ẩm thực, món ngon Saigontourist Group...

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group cho hay, đơn vị sẽ chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, quy trình nội bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Đồng thời lấy chất lượng phục vụ người dân, du khách và đối tác làm thước đo trung tâm cho hiệu quả hoạt động của Saigontourist Group.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group ẢNH: SGT

Bước sang năm 2026, Saigontourist Group cam kết tập trung nguồn lực cho các dự án chiến lược, các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng trung và dài hạn.

"Phát huy vai trò tiên phong trong xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh TP.HCM gắn với bản sắc văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam", bà Ánh Hoa chia sẻ.